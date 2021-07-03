طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان

الوقت-نشرت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر التقطتها طائرات مسيرة إيرانية للسفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها في خليج عمان يوم 26 شباط/فبراير الفائت.

وبحسب المشاهد، تظهر هذه المشاهد أن الثقوب التي نشأت في السفينة الإسرائيلية "لم تنجم عن هجوم خارجي فحسب، بل إن عناصر من داخل السفينة نفسها تسببوا بهذه الثقوب بهدف خلق عملية كاذبة".

وفي التفاصيل، كشف مسؤول إيراني طلب عدم نشر اسمه، أن اختيار التوقيت في هذه العملية هو أحد أسبابها الرئيسية، مضيفاً أنه "لا يوجد أي سبب للقيام بعملية ضد سفينة شحن إسرائيلية وخاصة في الأسابيع التي تسبق الانتخابات".

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تأتي فيها هذه السفينة إلى المياه الخليجية، بل سبق لها وأن جاءت في آذار/مارس 2020 ورست في عمان والكويت والبحرين والسعودية وقطر.

وتابع المسؤول الإيراني "ادعاء نتنياهو حول استهداف إيران للسفينة عشية الانتخابات الاسرائيلية يثير الشكوك"، معتبراً أن "وصول بايدن إلى السلطة وتراجع قوة ابن سلمان أثارا مخاوف الكيان الصهيوني". لافتاً إلى أنه "من أجل الهروب من الوضع الانتخابي الهش وتمكين سياسات ترامب في المنطقة تجاه إسرائيل خلال عهد بايدن، لم يجد نتنياهو طريقة سوى إثارة أجواء أمنية في المنطقة".

وأردف أن "طهران كانت أكدت أن مزاعم نتنياهو لا أساس لها من الصحة وليس لها أي دور في الهجوم".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي أن مزاعم نتنياهو لا أساس لها من الصحة وأن إيران ليس لها دور في الهجوم.