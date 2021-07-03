بايدن: سنتغلب على الصين

الوقت-قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة له ألقاها مساء السبت في البيت الأبيض، إن إقرار خطة تحفيز الاقتصاد لمواجهة أزمة فيروس كورونا سيساعد الولايات المتحدة في التغلب على باقي الدول في المؤشرات الاقتصادية، ولا سيما منها الصين.

وفي التفاصيل، توقع بايدن أن يكون للخطة التي أقرّها أمس مجلس الشيوخ أثر كبير في سوق العمل، وتوفير ما يصل إلى ستة ملايين وظيفة.

وتابع بايدن قائلاً: "هذا سيخلق ملايين فرص عمل. نحن نتوقع 6 ملايين فرصة عمل. وتستطيع هذه الخطة زيادة حجم إجمالي الإنتاج الداخلي لتريليون دولار، وستسهم في التغلب على باقي العالم. والعالم لا يقف في مكانه، وخاصة الصين". معتبراً أن تحدي الولايات المتحدة لم يؤد أبدا إلى أي شيء جيد، مشدداً "سنتجاوز تداعيات الجائحة، ونبقي الاقتصاد الأكثر تقدماً ونجاحاً في العالم".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي، أمس السبت، قد أقر خطة بايدن لإغاثة الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار بعد جلسة استمرت طوال الليل، وشهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلاً".

واشتمل المشروع النهائي، الذي يتطلب تبنيه الآن مصادقة من قبل مجلس النواب، على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأميركيين، وإعانات بطالة قدرها 300 دولار أسبوعياً لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.