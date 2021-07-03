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  الأحد 23 رجب 1442

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أخبار

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة

الأحد 23 رجب 1442
 
 
 
 
 
مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة

الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأميركي تواصل نقل جنود ومعدات

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الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأميركي تواصل نقل جنود ومعدات عسكرية انطلاقا من الأراضي العراقية إلى القواعد التي تحتلها في ريف مدينة الحسكة السورية شمال شرق البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن 4 طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات الاحتلال الأميركي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي".

وفي التفاصيل، لفتت مصادر سانا إلى أن "الحوامات كانت تحمل مجموعة من جنود الاحتلال و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات".

وكانت 3 حوامات تابعة لقوات الاحتلال الأميركي هبطت أمس في قاعدة بمدينة الشدادي قادمة من العراق، كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة.

يذكر أن التحالف الأميركي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة بريف الحسكة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا لتعزيز وجوده. غير أن اللافت في الخطوة أنها تأتي بالتزامن مع إعلان البنتاغون التخلي عن مهمة ما يسميها حماية آبار النفط في سوريا.

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