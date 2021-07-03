التحالف السعودي الأمريكي يكثف غاراته على صنعاء

الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية، بعض ظهر اليوم الأحد، بدوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، إثر قصف جوي من مقاتلات التحالف السعودي.

وبحسب الاعلام اليمني،فإن التحالف السعودي-الأمريكي استهدف معسكر الصيانة العسكرية شمال صنعاء، كما استهدف حي النهضة بـ 5 غارات، ومنطقة عطان بغارتين شمال وجنوب العاصمة.

وفي هذا السياق، أعلن التحالف السعودي، بدء تنفيذ "عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد جماعة الحوثيين"، مضيفاً أن العملية العسكرية "تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة ‎صنعاء وعدداً من المحافظات".

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت يوم أمس السبت، أنها استهدفت بسلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية مجدداً بطائرتي صماد.

وسبق أن نفذ سلاح الجو المسير اليمني يوم الجمعة هجوماً جوياً مستهدفاً عدداً من الأهداف الهامة والحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف 2k، بالإضافة إلى عملية قبلها بساعات مستهدفة القاعدة نفسها ومطار أبها بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k.

والخميس، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسيّر قصف هدفاً هاماً في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k، لافتاً إلى أن الإصابة كانت دقيقة.