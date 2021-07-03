افعال مشينة خلف كلام معسول.. إلغاء ضربة أمريكية لسوريا لأسباب انسانية!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 25 رجب 1442

إخترنا لكم

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

أخبار

الخارجية الأمريكية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن "سمر بدوي"

الخارجية الأمريكية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن "سمر بدوي"

الوقت- دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناشطة المعتقلة "سمر بدوي"، وذلك بعد الافراج عن الناشطة "لجين الهذلول".

روحاني: الطريقة الوحيدة للتقارب بين الشعوب هي العودة إلى المعرفة والثقافة الوقت- اكد الرئيس حسن روحاني في رسالة الى مؤتمر جندي شابور الدولي الثالث أن السبيل الدائم الوحيد للتقارب بين الشعوب هو العودة إلى المصادر الواضحة والنقية للمعرفة والثقافة بطريقة الايرانيين القدماء من خلال إنشاء أقدم جامعة في العالم.

العراق.. انفجار قرب جسر الائمة يؤدي لاستشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص الوقت- أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص نتيجة انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد.

نشطاء سعوديين معتقلون يبدؤون الإضراب عن الطعام الوقت- بدأ نشطاء وحقوقيون سعوديون معتقلون، إضرابهم عن الطعام في "سجن الحائر" بالرياض منذ يومين.

خلال مواجهات في بلدة الخضر.. الاحتلال يصيب فتيين بالرصاص جنوب بيت لحم الوقت- أصيب فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، خلال مواجهات في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الحوثي يدعو أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام الوقت- أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، أن إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات، داعيا أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام.

"إسرائيل" ستضّم أجزاء جديدة من الضفة الغربية الوقت-أعلن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هانغبي في مقابلة مع موقع "i24 news" اليوم الاثنين، أن "إسرائيل"

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد" الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، خروج آلاف الأميركيين في تظاهرة في مدينة

الخارجية الإيرانية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق رسالة الحوار المتمدّن ورفض سفك الدماء الوقت-شددت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، اليوم الاثنين، أن زيارة البابا فرنسيس

الرئيس اللبناني: نواجه حرب اقتصادية خارجية الوقت-دعت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال

الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس انسحاب كامل قواتها من أفغانستان الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في رسالته إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ال

أرقام صادمة...السياحة العالمية أكثر المتضررين جراء كورونا لوقت-أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن تخفيف الح

الكاظمي: بغداد على طريق استعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم الوقت-شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفي كلمة له اليوم الاثنين، على أن "العراق اليو

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بانه علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، انه لن هناك اي اتصال مباشر او غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي او القضايا الاخرى.

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن الوقت- تحركت النيابة العامة التابعة لحكومة المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، بشأن تعذيب السجناء اليمنيين بسجون إماراتية في محافظتي عدن وحضرموت، وقعت على يد ميليشيات إماراتية تابعة لتحالف العدوان على اليمن.

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’ الوقت- أفادت وسائل إعلام بأن القوات الامريكية نفذت مع "قسد" عملية إنزال جوي بمحافظة الحسكة، بحجة القضاء على قيادي بجماعة "داعش" الوهابية.

الكيان الصهيوني: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا الوقت- أكد وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "إسرائيل" ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود الوقت- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

في عملية "عملية توازن الردع" السادسة.. صواريخ باليستية ومسيرات يمنية تهز العمق السعودي الوقت- العمق السعودي وصولا الى حدوده الشرقية تحت نيران الباليستي والمسيرات اليمنية، مواقع سعودية عدة حساسة وعسكرية استهدفتها صنعاء في عملية اطلقت عليها اسم عملية توازن الردع السادسة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس

نهاية التسامح مع السعودية.. فتح أبواب جهنم على الرياض

"إسرائيل" ستضّم أجزاء جديدة من الضفة الغربية

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن

عرض بايدن التفاوض مباشرة مع إيران كان فخاً لكن طهران أحبطت هذه المحاولة

الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس انسحاب كامل قواتها من أفغانستان

المغرب والكيان الإسرائيلي.. تطبيع على كل الأصعدة حتى المخدرات!!

العراق.. انفجار قرب جسر الائمة يؤدي لاستشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص

استغاثات سعودية أمريكية لإيقاف الحرب.. والتحرير قاب قوسين أو أدنى

ابن نايف إلى الواجهة مجدداً.. هل اقتربت نهاية محمد بن سلمان؟

نشطاء سعوديين معتقلون يبدؤون الإضراب عن الطعام

تخفيض المساعدات البريطانية للیمن .."خيانة عظمى"

أمريكا وتركيا عهد من الخلافات..تحدي إس 400 و إف 35 يطفو على السطح!

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد"

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة داعش تنطلق في مناطق جنوب غرب كركوك

ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا

مؤسسات حقوقية: يجب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

ليبرمان: أمن "إسرائيل" في مشكلة غير مسبوقة أمام محور المقاومة!

المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح التحقيق في الوضع في فلسطين!

من جديد... تصادم بين مؤيدين لترامب ومعارضين له في نيويورك

هكذا هاجم نتنياهو المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

السودان يشتعل بعد إعلان حمدوك تأليف حكومة جديدة

رسالة المناورة البحرية لإيران وروسيا في المحيط الهندي

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي: عجزنا المالي الحالي سيكون ثاني أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: دعوتنا إلى الالتزام بالاتفاق النووي أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن

روسيا: العقوبات الأوروبية في قضية نافالني تشبه "السيرك"

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

ماذا نعرف عن انتخابات "حماس" الداخلية؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

افعال مشينة خلف كلام معسول.. إلغاء ضربة أمريكية لسوريا لأسباب انسانية!

الثلاثاء 25 رجب 1442
 
 
 
 
 
افعال مشينة خلف كلام معسول.. إلغاء ضربة أمريكية لسوريا لأسباب انسانية!
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألغى ضربة جوية ثانية في سوريا، قبل تنفيذها بـ 30 دقيقة فقط، وذلك لـ"أسباب إنسانية"!! ووفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد ألغى بايدن غارة جوية ثانية في سوريا بعد إبلاغه عن وجود امرأة وطفلين بساحة الموقع المقصود قصفه، في السادس والعشرين من فبراير الماضي.

الهدف الأول تم قصفه ولكن قبل نصف ساعة من إلقاء القنابل على الهدف الثاني، حذر أحد المساعدين من أن فريق مراقبة الهدف شاهد امرأة وطفلين في الموقع، وفق الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي التقى في صباح يوم 25 فبراير، كبار المسؤولين بغرفة العمليات لمدة ساعة تقريباً، واتخذ قراره بعدها بالتركيز على هدفين في سوريا، وتم تحديد تلك الليلة لتنفيذ الضربة.

وأمر بايدن وزارة الدفاع "البنتاغون" بقصف هدفين داخل سوريا في 26 فبراير، وقد نفذت الضربة الأولى، في حين ألغى بايدن الضربة الثانية قبل نصف ساعة من تنفيذها؛ بعد ورود معلومات تفيد بوجود نساء وأطفال في موقع الضربة، وفق الصحيفة.

وكانت هذه الغارة داخل سوريا أول استخدام لبايدن للقوة العسكرية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهو القرار الذي أثار استغراب الكونغرس بالنظر إلى أن الرئيس لم يطلب موافقته.

جرائم الحرب الأمريكية

ظهرت العديد من جرائم الحرب على يد القوات الأمريكية في حق المدنيين في الحرب الأمريكية الفلبينية والحرب العالمية الثانية والحرب الكورية والفيتنامية وقصف يوغوسلافيا وضرب العراق وباكستان وأفغانستان واليمن والصومال وسوريا، في صور قصف جوي ضد مدنيين عُزل أو اغتصاب النساء والرجال أو قتل أسرى حرب أو تعذيبهم وانتهاك آدميتهم أو إبادة جماعية أو استخدام أسلحة محرمة دولياً.

مازالت صورة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ماثلة في أذهان المسلمين على أنه من فتح سجني غوانتنامو وأبوغريب وشن الحرب على العراق وأفغانستان. وكان أمل المسلمين كبيراً في كون الرئيس الذي عارض حرب العراق -باراك أوباما- عندما كان مرشحاً، سيكون مختلفاً تماماً عن سلفه.

ينصب تركيزنا على هذه الدول فقط وعلى عهد أوباما لأن جو بايدن الرئيس الحالي والذي ادعى توقيف الضربة لأسباب انسانية!! كان نائباً للرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي تمت في عهده عمليات عسكرية وغارات جوية طالت 7 دول اسلامية هي افغانستان، باكستان، ليبيا، اليمن، الصومال، العراق وسوريا فهل يعتقد أن كل تلك الغارات لم تكن تخلف أي ضحايا مدنيين وكانت تتم بموافقة الفريق الرئاسي حينها والآن تم إلغاء هذه الضربة لدواع انسانية؟!!

إنه مسلسل لا ينتهي من الكذب والخداع ولا ينطلي علينا حيث تريد إدارة بايدن تلميع صورتها في بداية دورتها الرئاسية وتريد أن تقول للعالم أنها تحارب من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق الحريات ونصرة المظلومين ولكن في الواقع لم ولن تختلف السياسة الأمريكية تجاه المنطقة وتجاه الدول الإسلامية بتغير الرئيس.

فالإدارة الأمريكية كانت محتلة للعراق وهي من سببت الدمار في هذا البلد وهي من أسقطت العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وكذلك في سوريا ، الإدارة الأمريكية هي المجرمة وهي من تتستر على عناصر داعش وتؤمن لهم الإمدادات اللوجستية وتؤمن لهم ممرات آمنة للتنقل بين العراق وسوريا وهي شريك رسمي في إسالة الدم السوري والدم العراقي.

من يحاسب مجرمي الحرب؟!

ان الحديث عن كل هذه الجرائم الأمريكية ضد الإنسانية يمكن ان يملأ مجلدات وكتب كبيرة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو اذا كان الغرب حريصاً حقاً على حقوق الإنسان و ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم حول العالم فلماذا لا يبدأ بالرؤوس الكبيرة والقيادات التي تسببت فيها، مثل جورج بوش الابن وبيل كلنتون وتوني بلير ودونالد رامسفيلد وكولن باول وبول ولفويتز ومادلين اولبرايت وكونداليزا رايس و باراك أوباما وجو بايدن وغيرهم كثر، وكذلك روساء وزارات اسبانيا وايطاليا واستراليا الذين ساندوا السياسات والحروب التي ساهمت بابادة هذه الاعداد الهائلة من الضحايا المدنيين؟ طبعا الامر المؤسف أن هناك من لا يزال يعتقد ان الامل باصلاح الامور يبقى معقوداً بالولايات المتحدة وبريطانيا والغرب بصورة عامة.

ربما تمثل المطالبة بمحاسبة الرؤوس الكبيرة نوعا من التمني، وربما يعتبره البعض ساذجاً، ولكن التجارب التاريخية تخبرنا أن الزمن كفيل باذلال كل من يتجبر ويطغى، وانه سياتي يوم على هذه الدول المتغطرسة تضطر فيه الى الاعتذار من الشعوب التي اساءت اليها وتعويضها. ربما لن يحدث هذا الامر لجيلنا الذي اكتوى بهذه الجرائم وعاش مرارتها، ولكن الاجيال القادمة ستعيشه وستتابعه وستحصل على الاعتذار والتعويض. كما أن التاريخ يخبرنا أن كل العناصر والتنظيمات التي تعاونت أو  مازالت تتعاون مع القوى الاستعمارية وسكتت عن جرائمها ستحتل مكانها المخزي في التاريخ وستلعنهم شعوبهم الى يوم يبعثون وأن سياسة التمثيل وسياسة لعب دور الملاك الأمريكي ودموع التمساح لم تعد تنفع وعلى الإدارة الأمريكية فهم هذا جيداً.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ضربة عسكرية أمريكية في سوريا بايدن الغاء ضربة جوية سوريا أسباب انسانية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر