موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 23 رجب 1442

إخترنا لكم

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟ الوقت_ في تصريح عكس الرغبة السعوديّة في قطع اليد التركيّة من المنطقة الإفريقيّة وبالأخص من جزيرة "سواكن" التاريخيّة في السودان،

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟ الوقت_ عقب التسرب النفطيّ الكبير الذي حدث بين 6 و10 فبراير/ شباط الماضي، ووصف بأنّه أسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ فلسطين المحتلة،

أخبار

مجدداً.. روسيا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما

مجدداً.. روسيا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما

الوقت- جددت روسيا مطالبتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما بريف دمشق عام 2018 مؤكدة أن نجاح عمل المنظمة مرهون بهذا الأمر.

مايكروسوفت الأمريكية تتهم "الحكومة الصينية" باختراق وكالات حكومية بأمريكا الوقت- قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية إن الشركات والوكالات الحكومية في امريكا التي تستخدم خدمة بريد إلكتروني من الشركة تعرضت لاختراق في حملة قرصنة عنيفة كانت "على الأرجح تحت رعاية الحكومة الصينية".

الرئيس الايراني: على كل الاطراف المعنية بالاتفاق النووي الالتزام بتنفيذ قرار 2231 الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن ايران الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي ولايمكن استمرار هذا الوضع بل يتعين على جميع الاطراف المعنية بالاتفاق الالتزام بتنفيذ قرار 2231 لمجلس الامن الدولي.

الحشد الشعبي في العراق يعثر على مضافة لداعش في جرف النصر الوقت- اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن العثور على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل.

مواصلة لجرائمها.. ميليشيا ’قسد’ تختطف عدداً من المدنيين من ريفي الحسكة والرقة الوقت- في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية اختطفت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين من منازلهم بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الكيان الصهيوني يستهدف المزارعين بخانيونس ومراكب الصيادين في بحر غزة الوقت- استهدفت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاحد، اراضي المواطنين ورعاة الأغنام شرق خانيونس، في حين لاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين واطلقت النار صوبهم في بحر غزة .

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة الوقت- شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

السفير الروسي في ايران يسلم مستشار الامام رسالة من بوتين الوقت-كشفت وسائل إعلامية إيرانية أن السفير الروسي لدى طهران، لوان جاغاريا

هذا ما قاله الكاظمي لروحاني الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

رئيس الحكومة اللبنانية: شكلوا الحكومة والا سأعتكف! الوقت-أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، في كلمة وجهها الى اللبنانيين بعد ظهر اليوم ال

المطران عطالله حنا: لقاء المرجعيات الروحية في العراق هي رسالة لهذا البلد الغريق الوقت-أعلن رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، المطران عطالله حنا،

من جديد... تصادم بين مؤيدين لترامب ومعارضين له في نيويورك الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم السبت، ان الشرطة الأميركية قامت بإلقاء القبض على شخصين

حكومة صنعاء: لا منطق في تصريحات الأمم المتحدة حول مأرب الوقت-أعلنت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، في بيان لها اليوم السبت، إن التصريحات الأممية والدولية ب

كورونا يضرب شركة الاتحاد للطيران الإماراتية...فكم بلغت الخسائر! الوقت-أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، في بيانات الناقل الوطنية لإمارة أبوظبي،

وزير إسرائيلي: هناك إمكانية لاستبدال ابن نايف بابن سلمان الوقت- تحدث وزير إسرائيلي سابق، عن إمكانية استبدال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، بالأمير "محمد بن نايف"، مرجحا طلب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تنفيذ هذه الخطوة من ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز".

نائبة بايدن لنتنياهو: الإدارة الأمريكية تعارض تحقيق "الجنائية الدولية" مع مسؤولين إسرائيليين الوقت- في أول اتصال من نوعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أول من أمس، منذ توليها منصب نائبة الرئيس الأمريكي، أكدت كامالا هاريس ونتنياهو معارضة واشنطن وإسرائيل لقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.

مرتزقة العدوان السعودي تحاول التسلل والقوات اليمنية تفشل مخططها في الحديدة الوقت- خرقت مرتزقة العدوان السعودي، أمس الجمعة، اتفاق التهدئة في الحديدة، وحاولت التسلل في منطقة كيلو 16.

ايران تنتقد "الذرية" لعدم اتخاذها اي اجراء ازاء التهديد النووي الصهيوني الوقت- انتقد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم اتخاذها اي اجراء ازاء التهديد النووي الصهيوني.

اختناقات بين الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية الوقت- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال، بحالات اختناق، الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

مصدر ميداني: الجيش السوري لن يبقى متابعاً للخروقات المتكررة للتنظيمات الإرهابية الوقت- كشف مصدر ميداني بأن الجيش السوري لن يبقى بموقع المتابع السلبي للخروقات المتكررة للتنظيمات الإرهابية على جبهات ريف إدلب.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كورونا يضرب شركة الاتحاد للطيران الإماراتية...فكم بلغت الخسائر!

المطران عطالله حنا: لقاء المرجعيات الروحية في العراق هي رسالة لهذا البلد الغريق

هذا ما قاله الكاظمي لروحاني

السفير الروسي في ايران يسلم مستشار الامام رسالة من بوتين

آخر تطورات العملية الكبرى لتحرير مدينة مأرب.. الرياض على وشك الهزيمة بعد 6 سنوات من عدوانها + صور

الكيان الصهيوني يستهدف المزارعين بخانيونس ومراكب الصيادين في بحر غزة

معادلة الردع الصاروخي ضد السعودية قد اكتملت.. هجمات أرامكو المثال الناجح

مايكروسوفت الأمريكية تتهم "الحكومة الصينية" باختراق وكالات حكومية بأمريكا

خبير أذربيجاني: وجود تركيا كعضو في الناتو يمكن أن يكون مصدر قلق لروسيا

مجدداً.. روسيا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما

آخر المُطبعين يدعو إلى نظام عربي ملكيّ.. ما علاقة الشعوب العربيّة والصحراء الغربيّة؟

حكومة صنعاء: لا منطق في تصريحات الأمم المتحدة حول مأرب

وزير إسرائيلي: هناك إمكانية لاستبدال ابن نايف بابن سلمان

أبوظبي تُرسل هدية مفخخة لتونس.. غضبٌ شعبيّ يُعرّي الإعلام الإماراتيّ

باشينيان أدى لانقسام أرمينيا رسميا

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

قائد الثورة: الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح التحقيق في الوضع في فلسطين!

اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟

خطيبة خاشقجي: يجب معاقبة محمد بن سلمان فوراً

العراق.. الحشد الشعبي: القصف الأميركي استهدف مقاتلينا

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

ما هي خلفيات لقاء أجهزة مخابرات غربية مع "داعش" في سوريا؟

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

المبعوث الخاص لليمن في إيران والسبب في الخبر!

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

كيف وقع ابن عم الملك المغربيّ في فخ تصريحاته؟

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مايكروسوفت الأمريكية تتهم "الحكومة الصينية" باختراق وكالات حكومية بأمريكا

الأحد 23 رجب 1442
 
 
 
 
 
مايكروسوفت الأمريكية تتهم "الحكومة الصينية" باختراق وكالات حكومية بأمريكا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية إن الشركات والوكالات الحكومية في  امريكا التي تستخدم خدمة بريد إلكتروني من الشركة تعرضت لاختراق في حملة قرصنة عنيفة كانت "على الأرجح تحت رعاية الحكومة الصينية".

وبدأ الهجوم المتطور على برامج البريد الإلكتروني التجارية المستخدمة على نطاق واسع لشركة مايكروسوفت إلى أزمة أمن إلكتروني عالمية، حيث يتسابق المتسللون لإصابة أكبر عدد ممكن من الضحايا قبل أن تتمكن الشركات من تأمين أنظمتها بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وأسفر الهجوم، الذي قالت مايكروسوفت إنه بدأ بمجموعة قرصنة مدعومة من الحكومة الصينية، حتى الآن عن اختراق ما لا يقل عن 60 ألف ضحية معروفة على مستوى العالم، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على التحقيق.

وأشار المسؤول -بحسب بلومبرغ- إلى أن العديد من ضحايا الاختراق عبارة عن شركات صغيرة أو متوسطة الحجم عالقين في شبكة واسعة يستخدمها المهاجمون بينما تعمل مايكروسوفت مايكروسوفت على إيقاف الاختراق.

وقالت إحدى شركات الأمن السيبراني الأمريكية، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن خبراءها وحدهم كانوا يعملون مع ما لا يقل عن 50 ضحية، في محاولة لتحديد البيانات التي ربما أخذها المتسللون أثناء محاولتهم إخراجهم بسرعة.

وأثار الهجوم المتصاعد بسرعة قلق مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المتسللين تمكنوا من إصابة العديد من الضحايا بهذه السرعة.

ويقول الباحثون إنه في المراحل الأخيرة من الهجوم، بدا أن المتسللين قد أتموا العملية، وجمعوا عشرات الآلاف من الضحايا الجدد حول العالم في غضون أيام.

وقد أصدرت وكالة الأمن السيبراني التابعة للحكومة الأمريكية تحذيرًا طارئًا يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن حملة القرصنة أثرت على عدد كبير من الأهداف. وحث التحذير الوكالات الفيدرالية على تصحيح أنظمتها على الفور، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "نشعر بالقلق من وجود عدد كبير من الضحايا"، مضيفة: أن الهجوم "يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى".

ونقلت بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "نتعهد برد حكومي كامل لتقييم ومعالجة التأثير، هذا تهديد نشط لا يزال يتطور ونحن نحث مشغلي الشبكات على أخذها على محمل الجد".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

خدمة بريد إلكتروني شركة مايكروسوفت الأمريكية اختراق في حملة قرصنة عنيفة قرصنة مدعومة من الحكومة الصينية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر