الرئيس الايراني: على كل الاطراف المعنية بالاتفاق النووي الالتزام بتنفيذ قرار 2231

الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن ايران الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي ولايمكن استمرار هذا الوضع بل يتعين على جميع الاطراف المعنية بالاتفاق الالتزام بتنفيذ قرار 2231 لمجلس الامن الدولي.

وأعرب الرئيس الايراني اليوم الاحد خلال لقائه وزير الخارجية الايرلندي "سايمون كاووني" في طهران، استعداد طهران للتعاون مع المنظمات الدولية لتسوية الازمات في المنطقة واكد ان امثل السبيل لمعالجة المشاكل وبالتعاون مع اوروبا هو اجراء محادثات على اساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد أوممارسة الضغوط.

ولفت الى فشل امريكا في سياسة فرض الحظر اللامشروع وممارسة الضغوط القصوى على الشعب الايراني واعتراف المسؤولين الاميركيين الجدد بهذا الفشل واضاف أن تفعيل خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) باعتبارها اتفاقية دولية متعددة الاطراف مرهون برفع الحظر من قبل اميركا وقيام كافة الاطراف المعنية بالاتفاق النووي بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق بشكل كامل.

وانتقد عدم مبادرة اوروبا بتنفيذ تعهداتها حيال الاتفاق النووي واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وانها الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك إلا ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر على الشكل الحالي بل يجب تنفيذ قرار 2231 من مجلس الامن من قبل كافة الاطراف المعنية بالاتفاق من اجل احياء الاتفاق والحفاظ عليه.

وفي معرض اشارته الی وقف العمل بالبروتوکول الاضافی فی اطار قرار مجلس الشورى الاسلامي، اكد روحاني انه ورغم وقف العمل بالبروتوكل الاضافي إلا ان ايران لازالت عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفی جانب آخر من تصریحاته خلال اللقاء دعا الرئيس روحاني الى تمتين العلاقات بين طهران ودبلن في كافة المجالات سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري و توظيف الامكانيات المتوفرة لديهما مؤكدا على أن ايران وايرلندا تمتلكان طاقات كبيرة في مختلف المجالات يجب الافادة منها.