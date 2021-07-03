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  الأحد 23 رجب 1442

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أخبار

مواصلة لجرائمها.. ميليشيا ’قسد’ تختطف عدداً من المدنيين من ريفي الحسكة والرقة

الأحد 23 رجب 1442
 
 
 
 
 
مواصلة لجرائمها.. ميليشيا ’قسد’ تختطف عدداً من المدنيين من ريفي الحسكة والرقة
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الوقت- في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية اختطفت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين من منازلهم بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أنه بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في منطقة اليعربية داهمت ميليشيا “قسد” عدداً من القرى من بينها الدردارة وأبو مناصب والطاش وسفانة وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن “أكثر من 50 سيارة عسكرية تابعة للميليشيا طوقت بلدة تل حميس وداهمت حي الملكو وخطفت 3 مدنيين من منازلهم عرف منهم أبو خولة ومحمد العرقد وساقتهم عنوة إلى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي “قسد” قاموا بإطلاق رشقات غزيرة وعشوائية من أسلحتهم خلال المداهمة ما أدى إلى بث حالة من الذعر والخوف بين الأهالي وخاصة الاطفال والنساء.

وفي ريف الرقة جددت ميليشيا “قسد” مداهمتها المنازل السكنية والقرى حيث أقدمت اليوم على تنفيذ مداهمة قرية المحمودلي بالريف الغربي وقامت باختطاف عدد من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة لزجهم فيما تسميه “التجنيد الإجباري” في صفوفها.

وتأتي المداهمات التي تشنها ميليشيا “قسد” بشكل يومي في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور بعد تعرضها لهجمات أدت إلى مقتل العديد من مسلحيها مع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي جراء ممارسات الميليشيا الإجرامية والمطالبة بخروجها والاحتلال الأمريكي من المنطقة.

واختطفت ميليشيا “قسد” أمس 12 شاباً عند دوار السبع بحرات في الجهة الشرقية من مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة لسوقهم إلى ما يسمى “التجنيد الإجباري” للقتال في صفوفها.

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الحسكة الرقة قسد

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