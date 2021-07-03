الكيان الصهيوني يستهدف المزارعين بخانيونس ومراكب الصيادين في بحر غزة

الوقت- استهدفت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاحد، اراضي المواطنين ورعاة الأغنام شرق خانيونس، في حين لاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين واطلقت النار صوبهم في بحر غزة .

وقالت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد ثلاثة أميال.

وأضافت أن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية وأبراج المراقبة على الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، استهدفت أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة بالرصاص وأجبرتهم على ترك المنطقة والعودة الى بيوتهم.