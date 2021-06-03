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  الأحد 23 رجب 1442

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أخبار

السفير الروسي في ايران يسلم مستشار الامام رسالة من بوتين

الأحد 23 رجب 1442
 
 
 
 
 
السفير الروسي في ايران يسلم مستشار الامام رسالة من بوتين

رسالة من الرئيس الروسي إلى المرشد الإيراني

الوقت-كشفت وسائل إعلامية إيرانية أن السفير الروسي لدى طهران، لوان جاغاريا

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الوقت-كشفت وسائل إعلامية إيرانية أن السفير الروسي لدى طهران، لوان جاغاريان، سلّم اليوم السبت، رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقائد الثورة الإسلامية في ايران العلامة السيد علي خامنئي، وذلك خلال لقائه بمستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

وشدد مستشار قائد الثورة لدى استقباله السفير الروسي على إن "العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية ومبنية على أساس الاحترام المتبادل". معتبراً أن البلدين "صديقان وجاران قديمان"، مشدداً على "أهمية استمرار وديمومة التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين موسكو وطهران".

وتابع أن "التعاون الإيراني-الروسي مع سوريا، جعل من هذا البلد يقاوم وينتصر على 70 بلداً شنّت حرباً عالمية ضده".

يذكر ان قائد الثورة قد وجّه، في شباط/فبراير الماضي، رسالةً إلى الرئيس الروسي في إطار "تطوير العلاقات الإيرانية-الروسية وتعميقها وتوسيع هيكل التعاون الثنائي"، وفق ما أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حينها.

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فلاديمير بوتين السيد علي خامنئي روسيا إيران

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