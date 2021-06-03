السفير الروسي في ايران يسلم مستشار الامام رسالة من بوتين

الوقت-كشفت وسائل إعلامية إيرانية أن السفير الروسي لدى طهران، لوان جاغاريان، سلّم اليوم السبت، رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقائد الثورة الإسلامية في ايران العلامة السيد علي خامنئي، وذلك خلال لقائه بمستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

وشدد مستشار قائد الثورة لدى استقباله السفير الروسي على إن "العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية ومبنية على أساس الاحترام المتبادل". معتبراً أن البلدين "صديقان وجاران قديمان"، مشدداً على "أهمية استمرار وديمومة التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين موسكو وطهران".

وتابع أن "التعاون الإيراني-الروسي مع سوريا، جعل من هذا البلد يقاوم وينتصر على 70 بلداً شنّت حرباً عالمية ضده".

يذكر ان قائد الثورة قد وجّه، في شباط/فبراير الماضي، رسالةً إلى الرئيس الروسي في إطار "تطوير العلاقات الإيرانية-الروسية وتعميقها وتوسيع هيكل التعاون الثنائي"، وفق ما أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حينها.