رئيس الحكومة اللبنانية: شكلوا الحكومة والا سأعتكف!

الوقت-أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، في كلمة وجهها الى اللبنانيين بعد ظهر اليوم السبت، إن "لا إصلاحات في لبنان من دون حكومة جديدة"، وأضاف أن "لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار".

وتوجه دياب بالسؤال للقوى السياسية قائلاً "ما ذنب اللبنانيين حتى يدفعوا ثمن الأطماع والحرتقات السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار". معتبراً أن "الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكّل حافزاً للتعالي وتشكيل حكومة".

وتابع دياب أن "الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟".

وتتواصل في لبنان التحركات احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشيّة، واستمرار انهيارِ سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وعدم تشكيل حكومة بعد مرور 7 أشهر على انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة حسان دياب. كما وتشهد عددٌ من المناطق اللبنانية قطعاً للطرق، تنظّم مجموعات من الحراك تظاهرةً في وسط بيروت للمطالبة بمكافحة الفساد وبمحاسبة الفاسدين.