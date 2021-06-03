من جديد... تصادم بين مؤيدين لترامب ومعارضين له في نيويورك

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم السبت، ان الشرطة الأميركية قامت بإلقاء القبض على شخصين شاركا في تظاهرة لمناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك.

وفي هذا السياق، قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن متظاهرون معارضون لترامب احتشدوا في الشوارع نفسها لاعتراض المسيرة التي رفعت خلالها شعارات تدعم ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

ومنذ أيام، أعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في واشنطن استعدادها للتصدي إلى "أي تهديد"، منبّهة من "خطة محتملة لميليشيا" لمهاجمة مقرّ الكونغرس، بعدما تعرّض في 6 كانون الثاني/يناير إلى هجوم من أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

ومطلع هذا الشهر، أكّد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب أنه "لا يعتزم تأسيس حزب جديد".

وفي خطاب له أمام الملتقى السنوي للمحافظين الأميركيين، أكّد ترامب أن ليس لديه خطط لإنشاء حزب سياسي جديد، وأنه سيدعم الجمهوريين خلال فترة حكم بايدن.

كما لمّح الرئيس الأميركي السابق كذلك إلى الترشّح للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.