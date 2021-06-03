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  السبت 22 رجب 1442

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أخبار

كورونا يضرب شركة الاتحاد للطيران الإماراتية...فكم بلغت الخسائر!

السبت 22 رجب 1442
 
 
 
 
 
كورونا يضرب شركة الاتحاد للطيران الإماراتية...فكم بلغت الخسائر!

كورونا يضرب شركة الاتحاد للطيران الإماراتية...فكم بلغت الخسائر!

الوقت-أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، في بيانات الناقل الوطنية لإمارة أبوظبي،

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الوقت-أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، في بيانات الناقل الوطنية لإمارة أبوظبي، اول أمس الخميس، إنها سجلت صافي خسارة 1.7 مليار دولار خلال 2020، في ظل تداعيات فيروس كورونا على توقف قطاع السفر عالميا.

وبحسب البيانات، فان خسائر الشركة التي ارتفعت 95 بالمئة على أساس سنوي، تأثرت بانخفاض أعداد المسافرين القياسي خلال العام الماضي.

وكشفت البيانات، أنه عدد المسافرين هبط 76 بالمئة العام الماضي إلى 4.2 ملايين، مقابل 17.5 مليونا خلال 2019، في ظل ركود عالمي غير مسبوق بقطاع الطيران التجاري.

وبلغت عائدات المسافرين 1.2 مليار دولار خلال 2020، مسجلة تراجعا بنسبة 74 بالمئة، قياسا على 4.8 مليارات دولار بالعام السابق له.

وتأثرت نتائج أعمال الشركة جراء التوقف الكلي للرحلات بالفترة من نهاية مارس/ آذار حتى مطلع يونيو/ حزيران 2020، إضافة إلى انكماش الطلب العالمي على السفر أكثر من 70 بالمئة العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن أكثر من 80 بالمئة من المسافرين عبر الاتحاد للطيران، تم نقلهم في الربع الأول من 2020، أي قبل تفشي الجائحة.

في المقابل، سجلت الشركة نموا بعائدات الشحن 66 بالمئة العام الماضي، من 700 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع الطلب على التجهيزات الطبية لمواجهة كورونا.

وتعد هذه الخسارة السنوية الخامسة على التوالي للشركة الإماراتية.

وشكلت أزمة كورونا تحديا لصناعة الطيران العالمي من أجل بقائها في مواجهة انخفاض الإيرادات بمقدار نصف تريليون دولار، من 838 مليار دولار في 2019، إلى 328 مليار دولار.

وتقدر خسائر شركات الطيران بنحو 118.5 مليار دولار عام 2020، وسط توقعات باستمرار تأثر قطاع السفر حتى 2024، وفق تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

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كلمات مفتاحية :

كورونا شركة الاتحاد للطياران الامارات

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