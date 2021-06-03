مرتزقة العدوان السعودي تحاول التسلل والقوات اليمنية تفشل مخططها في الحديدة

الوقت- خرقت مرتزقة العدوان السعودي، أمس الجمعة، اتفاق التهدئة في الحديدة، وحاولت التسلل في منطقة كيلو 16.

وأوضح مصدر أمني يمني، أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولة تسلل في كيلو16 في الحديدة، مصحوبا باستهداف مكثف بمختلف العيارات.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا تسلل العدوان وكبدوه خسائر في الأرواح والعتاد.

وأدان المصدر استمرار العدوان والمرتزقة في خرق اتفاق التهدئة في ظل صمت الأمم المتحدة.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية في جهوزية عالية لإحباط خطط العدو وقلب الطاولة عليه في الساحل الغربي وعلى العدو تحمل المسؤولية.