اوليانوف يدعو لعقد اجتماع حول عودة امريکا الى الاتفاق النووي

الوقت- دعا مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل اوليانوف إلى عقد اجتماع حول عودة امريکا الى الاتفاق النووي.

وقال "ميخائيل أوليانوف" في مقابلة مع قناة 24 التلفزيونية الروسية أمس الجمعة: "ندعو إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لعودة اميرکا إلى الاتفاق النووي و وعودة طهران لتنفيذ التزاماتها في اطار هذا الاتفاق .. من الواضح أنه يجب بدء المباحثات بأسرع وقت ممكن. لقد شهدنا ما جرى خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب البدء بالعمل".

وأضاف أوليانوف: "ربما يجب عقد لقاء غير رسمي للدول الأعضاء في الاتفاق النووي واميرکا من أجل بدء المحادثات ومن حيث المبدأ وهذا أمر محتمل، ولكن من الضروري توضيح بعض التفاصيل، لأن الموضوع حساس جدا خاصة لإيران".

وأعرب أوليانوف عن قناعته بأن "هناك حاجة لنوع من خارطة الطريق لاحياء الاتفاق النووي، وتحديد كيفية تحقيق كل شيء خطوة بعد أخرى.

وعقد الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي بمشاركة 35 عضوا بینما كان ايران والاتفاق النووي يتصدران محاور الاجتماع.