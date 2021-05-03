ايران: احباط محاولة اختطاف طائرة ركاب مدنية إيرانية

الوقت-قال حرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب مدنية ليلة أمس الخميس تابعة لشركة "إيران إير"، كانت متوجهة من مدينة الأهواز جنوب إيران إلى مدينة مشهد.

في بيان أصدره اليوم، أكد "حرس الثورة" أنه تمّ اعتقال الشخص المنفذ للعملية، وتنفيذ هبوط اضطراري للطائرة في مدينة أصفهان، مؤكداً أن جميع الركاب بخير، وقد تمّ نقلهم عبر طائرة أخرى.

وكشف "حرس الثورة" أن منفذ العملية كان يهدف إلى خطف الطائرة، وتغيير مسارها، وجعلها تهبط في أحد بلدان الخليج جنوب إيران.

كما أشار إلى أنه حتى اللحظة يتم البحث والتحقيق في أبعاد هذه المؤامرة.