ليبرمان: أمن "إسرائيل" في مشكلة غير مسبوقة أمام محور المقاومة!

الوقت-نقلت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وزير الأمن الأسبق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان قوله إن "التوازن الشامل لـ “إسرائيل" إزاء محور الشر- إيران وحماس وحزب الله- لم يكن أبداً في مشكلة كما هو اليوم".

وتابع عن وزير الأمن الأسبق أنه "لا يجب انتظار كارثة حرب يوم الغفران المقبلة، وانطلاقاً من مسؤولية قومية يجب تعيين لجنة أغرانات المقبلة منذ الآن".

وتابع أنه "في منشور علني لا يمكن نشر الكثير، لكن المعطيات التي يؤمنها تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الذي نشر قبل شهر، وكلام رئيس شعبة العمليات في الجيش الاسرائيلي اللواء أهارون حاليفا في مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي، وكلام اللواء احتياط إسحاق بريك، واليوم أيضاً نشر كلام نائب رئيس الموساد السابق، كل هذه المعطيات ترسم صورة مختلفة ومقلقة كثيراً".