غرفة التجارة الايرانية: واشنطن ستفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي

الوقت-نقل موقع إيران باللغة العربية، اليوم الجمعة، عن عضو الهيئة الإدارية في غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، قوله إن "واشنطن وافقت على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي".

وبحسب حسيني، فقد تمّ الإعلان عن إجراء العديد من المعاملات المالية عشية أعياد النوروز في إيران.

وفي هذا السياق، كان محافظ البنك المركزي الايراني، عبد الناصر همتي، استقبل في وقت سابق مدير البنك التجاري العراقي، في مقر البنك المركزي بطهران، وناقش معه سبل تحويل الأرصدة الإيرانية.

وشدد همتي على الضرورة الملحّة لاستخدام الاصول الإيرانية في أسرع وقت ممكن؛ كما استعرض الجانبان الإجراءات المناسبة لتحويل هذه المبالغ إلى البلاد.

بدوره، أعلن مدير البنك التجاري العراقي من جانبه، عن "تسديد بعض المبالغ من الأرصدة الايرانية لدى بلاده، مؤكّداً على التسريع في وتيرة استخدام هذه الأصول، وبذل الجهود لتفعيل قنوات مالية معتمدة لدى الجانب الإيراني في هذا السياق.

يأتي ذلك في ضوء المشاورات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولي الشؤون المصرفية في إيران والعراق، للإفراج عن الأرصدة الإيرانية في العراق.