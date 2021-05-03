الخزامة الأمريكية: زيادة عجز التجارة الأميركي بشكل كبير

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري زاد في الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير مع تسجيل واردات السلع قفزة وصلت بها لمستويات قياسية، وسط تعاف في إنفاق المستهلكين، وهو ما عوض أثر تعاف متواصل في الصادرات.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة إن العجز التجاري زاد 1.9% إلى 68.2 مليار دولار في يناير كانون الثاني. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزاً تجارياً قيمته 67.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

وبحسب الصحيفة، ارتفعت واردات السلع 1.6% إلى 221.1 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق. وزاد إنفاق المستهلكين بأكبر قدر في 7 أشهر في يناير كانون الثاني بدعم من مدفوعات حكومية للأسر منخفضة الدخل، في إطار حزمة للتخفيف من أثر جائحة كورونا بقيمة 900 مليار دولار تقريباً.

وسجّلت صادرات السلع زيادة 1.6% إلى 135.7 مليار دولار.

وأسهمت التجارة في تقلص نمو الناتج الإجمالي المحلي لفصلين متتاليين.