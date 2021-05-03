ام الفحم: تظاهرة شعبية كبيرة ضد عنف الشرطة الإسرائيلية

الوقت-شهدت مدينة أم الفحم الفلسطينية، اليوم الجمعة، تظاهرة كبيرة احتجاجاً على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام وضد الهجمة البوليسية على المتظاهرين.

وبحسب الاعلام الفلسطيني، حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة بين الفلسطينيين.

وتوجه المتظاهرون سيراً على الأقدام إلى شارع 65 الرئيسي في مدخل أم الفحم، حيث جرى إغلاق الشارع من كلا الاتجاهين.

وتواصلت التظاهرات الاحتجاجية في أم الفحم للأسبوع الثامن على التوالي، تنديداً بالجريمة وتواطؤ الشرطة في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعاً بأكمله.

وتزامناً مع المظاهرة، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم، من مفرق اللجون مجيدو شمالاً إلى مفرق "ميعامي" جنوباً، اليوم الجمعة، وذلك للحيلولة دون وصول المتظاهرين الفلسطينيين.