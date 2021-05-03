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  الجمعة 21 رجب 1442

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آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟ الوقت_ في تصريح عكس الرغبة السعوديّة في قطع اليد التركيّة من المنطقة الإفريقيّة وبالأخص من جزيرة "سواكن" التاريخيّة في السودان،

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟ الوقت_ عقب التسرب النفطيّ الكبير الذي حدث بين 6 و10 فبراير/ شباط الماضي، ووصف بأنّه أسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ فلسطين المحتلة،

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

أخبار

موقع "i24news": هكذا ستتوزع المقاعد في الكنيست المقبل

موقع "i24news": هكذا ستتوزع المقاعد في الكنيست المقبل

الوقت-نشر موقع "i24news" العبري، اليوم الجمعة، استطلاعاً للرأي تبين من خلال

غانتس: مستعدون لأي هجوم مستقل! الوقت-أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية مساء

مسؤولون إسرائيليون يسخرون من اتهام إيران بالتسرب النفطي في المتوسط الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، إن الموساد والجيش الإسرائيلي أعلنا عن

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أخبار

موقع "i24news": هكذا ستتوزع المقاعد في الكنيست المقبل

الجمعة 21 رجب 1442
 
 
 
 
 
موقع "i24news": هكذا ستتوزع المقاعد في الكنيست المقبل

موقع "i24news": هكذا ستتوزع المقاعد في الكنيست المقبل

الوقت-نشر موقع "i24news" العبري، اليوم الجمعة، استطلاعاً للرأي تبين من خلال

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الوقت-نشر موقع "i24news" العبري، اليوم الجمعة، استطلاعاً للرأي تبين من خلاله أن "القائمة المشتركة" العربية في الكنيست يتراجع تمثيلها من 15 مقعداً حالياً إلى 10 مقاعد، قبل حوالي 19 يوماً من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي ستجري في 23 آذار/مارس الجاري".

وبحسب الإحصاءات، فان حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 29 مقعداً في الانتخابات، مقابل 17 مقعداً لحزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد".

أما حزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب "الليكود"، "فلو أجريت الانتخابات اليوم فسيحصل على 11 مقعداً من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، ويليه حزب "يمينا" اليميني برئاسة نفتالي بيينت الذي سيحصل على 10 مقاعد"، بحسب المصدر ذاته.

أما "القائمة المشتركة" العربية في الكنيست الإسرائيلي برئاسة أيمن عودة في مركباتها الثلاثة "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير"، بعد انشقاق "القائمة العربية الموحدة"، فسيتراجع تمثيلها بحسب الاستطلاع من 15 مقعداً حالياً إلى 10 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "شاس" المتدين برئاسة آرييه درعي سيحصل على 8 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين برئاسة موشيه غافني وحزب "إسرائيل بيتينا" برئاسة أفيغدور ليبرمان فسيحصل كل منهما على 7 مقاعد. فيما سيحصل حزب "أزرق أبيض" برئاسة وزير الأمن بيني غانتس على 5 مقاعد.

وبيّن الاستطلاع أن حزب "العمل" اليساري برئاسة ميراف ميخائيلي، وحزب "ميرتس" اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس فسيحصل كل منهم على 4 مقاعد.

وفي مطلع الشهر المنصرم، انتهت المحطة الأولى والبالغة الأهمية في مسار المعركة الانتخابية في "إسرائيل" مع إنتهاء المدة المحددة قانوناً لتسجيل القوائم الانتخابية، وانتهى معها الغموض الذي لف المرحلة الماضية لجهة الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات، وطبيعة التحالفات والقوائم الانتخابية بصورة نهائية، وبدأت معها المرحلة الفعلية للمعركة الانتخابية، وبات ممكناً من الآن الحديث عن سيناريوهات الحكومة المقبلة ربطا بموازين القوى التي تفرزها استطلاعات الرأي.

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كلمات مفتاحية :

الانتخابات الإسرائيلية وسائل إعلام إسرائيلية حزب الليكود الاحتلال الإسرائيلي

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