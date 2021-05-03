غانتس: مستعدون لأي هجوم مستقل!

الوقت-أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية مساء أمس الخميس، إن "الجيش الاسرائيلي يقوم بشكل متواصل بتحديث مخططاته لمهاجمة المواقع النووية في إيران وأنه مستعد لأي هجوم مستقل".

وقال غانتس إن "إسرائيل مستعدة لإمكانية مهاجمة إيران". متسائلاً عما إذا تم استكمال هذه الخطط، أجاب أنها لن تكتمل حتى يتم تنفيذها، مضيفاً "حتى ذلك الحين سنستمر في بنائها وتحديثها، وهذا أمر على كل جيش أن يقوم به، نحن نعمل باستمرار على تحسين خططنا إلى أعلى مستوى ممكن من المهنية".

وعلى خلفية إعلان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، زعم غانتس أن "إسرائيل حددت عدداً من الأهداف في إيران يمكن أن تضعف قدرتها على تطوير سلاح نووي"، موضحاً "إن أوقفهم العالم أولاً، سيكون هذا جيداً جداً".

وفي سياق مهاجمة حزب الله، استعرض بحسب المصدر ذاته، أمام المقدم خريطة سرية لمواقع صواريخ وضعها الحزب في مناطق مدنية، وفق زعمه، الخريطة تم منع نشرها في المقابلة المصورة. وبحسب المسؤول الإسرائيلي "هذه خارطة أهداف، كل واحد منها تم فحصه بشكل قانوني، عملي، ومن ناحية استخباراتية- ونحن جاهزون للقتال".

وحول نية إدارة بايدن تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، اعتبر غانتس أن "السياسة الأميركية يجب أن تكون سياسة أميركية، والسياسة الإسرائيلية- إسرائيلية".

يشار أن موقع "i24news" الإسرائيلي، ذكر أن وزير الأمن بيني غانتس يسعى "لترتيب أمني خاص" مع دول خليجية، أقامت علاقات مع "إسرائيل".

وأكد غانتس مطلع شهر شباط/فبراير، أن "إسرائيل تعمل على إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج التي لها علاقات مع معها وتشاركها المخاوف بشأن إيران"، بحسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قناة "كان".

وكان غانتس قال لوكالة "رويترز": "لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها. ونسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب".

وكانت مصادر خاصة من الخليج قد كشفت في 25 شباط/فبراير الماضي لموقع "i24 NEWS"، عن وجود مفاوضات بين "إسرائيل" والسعودية والبحرين والإمارات منذ عدة أشهر، لإنشاء "تحالف أمني دفاعي على غرار حلف الناتو للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة".