مسؤولون إسرائيليون يسخرون من اتهام إيران بالتسرب النفطي في المتوسط

الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، إن الموساد والجيش الإسرائيلي أعلنا عن صدمتهما من اتهامات وزيرة البيئة الإسرائيلية غيلا غمليئيل لإيران بالتسرب النفطي، وقالا إنهما لا يستطيعان تأكيد صحة مزاعمها، وأنه لا الجيش الإسرائيلي ولا الموساد كانا جزءاً من التحقيق الذي استندت إليه الوزيرة في مزاعمها.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فان المسؤولين محبطين من عدم وجود تنسيق داخل الحكومة.

ولفتت الصحيفة الى أنه "لم يكن من الواضح ما هي القنوات الإسرائيلية التي مرّت بها غملئيل للحصول على معلوماتها والتحقق منها وتقرر الإعلان عنها دون مناقشة القضية أولاً مع الجيش الإسرائيلي والبحرية والموساد، وهي تقليدياً المنظمات المسؤولة عن ملف إيران.

وفي هذا السياق، اعتبر المسؤولون أن اتهام وزيرة البيئة الإسرائيلية أثار عدداً من التساؤلات، لأن أدنى تقدير خاطئ، أي تسريب نفطي متعمد كان من الممكن أن يؤدي إلى ضرب حركة حماس في غزة أو حزب الله في لبنان.

وفي مقال آخر، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "منظمة السلام الأخضر" الإسرائيلية (غرين بيس)، رفضت في بيان لها أمس الخميس، الادّعاء الأخير لوزيرة حماية البيئة غيلا غملئيل بأن "الإرهاب البيئي الإيراني" كان سبب الكارثة البيئية الأخيرة في "إسرائيل"، مدعية أنه غير مسؤول ويفتقر إلى أدلة ملموسة و"تفوح منه رائحة بروبوغاندا انتخابية".

وبحسب المقال، قالت "منظمة السلام الأخضر" إن ناقلة النفط الليبية "إميرالد" يمكن أن تكون مسؤولة بشكل كبير عن التسرّب، وأنه قد يكون عملاً إرهابياً، مشيرة إلى أنه لم يتم جمع أدلّة كافية لتحديد أي منهما، وأن اتخاذ مثل هذا القرار في هذه النقطة، دون وجود أدلّة كافية، "غير مسؤول".

وتابعت في بيان لها، أن "اتهام غمليئيل بأن جريمة القطران على شواطئ "إسرائيل" هي عمل إرهابي من قبل إيران فاضح ويفتقر إلى أساس وقائعي في هذه المرحلة".

وتابع البيان، أن "مجموعة الناشطين في مجال البيئة رأت أن اتهامها يبتعد عن مشكلة بيئية أكثر إلحاحاً"، معتبرة أن "الوزيرة تستخف بالظاهرة المعروفة والواسعة الانتشار المتمثلة في تلوث البحر المدمر الناجم عن تسرب النفط من السفن".

يذكر ان وزارة حماية البيئة الإسرائيلية نشرت صور أقمار صناعية، من تاريخ 11 شباط/فبراير، تظهر بقعة سوداء مشبوهة على سطح البحر على بعد 50 كيلومتراً قبالة الساحل، وصور أخرى تظهر 10 سفن كانت في المنطقة، في ذلك الوقت تقريباً، وذلك للتعاون مع السلطات الدولية، على أمل تحديد السفينة أو السفن التي ألقت الوقود في البحر.