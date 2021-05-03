نائبة الرئيس الأميركي لنتنياهو: التزام الإدارة الأميركية بشراكة الولايات المتحدة مع "إسرائيل"، والالتزام الراسخ بأمنها

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، تحدثت هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدت "التزام الإدارة الأميركية بشراكة الولايات المتحدة مع "إسرائيل"، والالتزام الراسخ بأمنها".

وبحسب بيان للبيت الأبيض، أعربت هاريس عن "دعمها القوي لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل"، وشددت على "أهمية تعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأضاف البيان، "اتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون الوثيق والشراكة في قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وسلوك النظام الإيراني الخطير".

كما بحث الطرفان "أهمية تعزيز التعاون العلمي والجهود المبذولة لاحتواء وباء كورونا"، وتطرقا إلى "موقفهما المعارض لمساعي المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين".

في وقت انتقد رئيس الحكومة الإحتلال الإسرائيلية أمس الخميس، قرار المدعيّة العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة التحقيق رسمياً في "جرائم حرب محتملة" في الأراضي الفلسطينيّة، ووصفه بـ"القرار المشين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة، قالت إنّ نتنياهو طلب من الرئيس بايدن، خلال المكالمة الهاتفيّة الأولى بينهما "عدم رفع العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على المدّعية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة فاتو بنسودا".