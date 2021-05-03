لليوم الرابع على التوالي... السعودية في مرمى الطائرات المسيرة اليمنية

الوقت-أعلن العميد يحي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k.

وبحسب التغريدة قال سريع: "مجدداً سلاح الجو المسير يتمكن من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وكان سريع قد أعلن أمس الخميس، أن سلاح الجو المسير قصف هدفاً هاماً في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k، لافتاً إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

يذكر انه في مطلع الأسبوع الماضي، أعلن سريع، أن سلاح الجو المسيّر استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع "قاصف 2k"، وكانت "الإصابة دقيقة"، موضحاً أن هذا الاستهداف يأتي "رداً على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز".