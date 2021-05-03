تحالف العدوان وجرائمه الوحشية.. قصف النازحين اليمنيين لمنع سقوط مدينة مأرب

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 21 رجب 1442

إخترنا لكم

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟ الوقت_ في تصريح عكس الرغبة السعوديّة في قطع اليد التركيّة من المنطقة الإفريقيّة وبالأخص من جزيرة "سواكن" التاريخيّة في السودان،

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟ الوقت_ عقب التسرب النفطيّ الكبير الذي حدث بين 6 و10 فبراير/ شباط الماضي، ووصف بأنّه أسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ فلسطين المحتلة،

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

أخبار

هكذا هاجم نتنياهو المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

هكذا هاجم نتنياهو المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

الوقت-شن رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح صحفي لشبكة "فوكس نيوز" الأميركيّة

الفارابي السينمائية تطلق مظلة للسينما الإيرانية في السوق الافتراضي للأفلام الأوروبية الوقت-أعلنت مؤسسة الفارابي السينمائية، يوم أمس الأربعاء، اطلاقها مظلة السينما الإيرانية

اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟ أعلنت وسائل إعلامية سورية، اليوم الخميس، توقيع الحكومة السورية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمهورية

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا الوقت-أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيراني على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية س

الرئيس الايراني: أمريكا السبب في مشكلتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقت-قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم تدشين عدد

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني الوقت-كشفت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الخميس، عن انتخاب السيدة شُهره موسوي نائباً لرئيس ات

القانة الثانية الإسرائيلية: عملية طعن جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة وسرقة سلاحه! الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، أليوم الخميس، أن "رجلين قاما بالاعتداء على جندي في الوحدات الخاصة في الجي

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية الوقت-كشفت وكالة الصحافة اليمنية، مساء أمس الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية كشفت "

سريع: اسهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط و"أرامكو" بجدّة

الخارجية الروسية: واشنطن تستغل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق مآربها الوقت-اتهم نائب المندوب الروسي لدى المنظّمة الدولية دميتري بوليانسكي الولايات المتحدة وحلفاءها،

كما فعل ترامب...بايدن يعارض بشدة التحقيق الدولي بجرائم حرب إسرائيلية الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس"، في حوار له مع الصحفيين

ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا الوقت-توجه 80 عضو من الديمقراطيين في الكونغرس، اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الولايات

حكومة صنعاء: لا مفاوضات بين "أنصار الله" ومسؤولين أميركيين الوقت-أعلن رئيس الوفد المفاوض لحكومة صنعاء محمد عبد السلام، في تصريح لوكالة "سبو

واشنطن بوست: خطة محتملة لاقتحام الكابتول اليوم! الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، عن الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية افتتحت

رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية كشفت وكالة الأنباء الأمريكية، "رويترز"، في خبر لها اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة دعت السعودية

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ الوقت-أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، في تغريدة على "تويتر" ا

المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح التحقيق في الوضع في فلسطين! الوقت-قالت محكمة الجنايات الدولية على لسان مدعيها العامة فاتو بنسودا، في بيان لها نشر اليوم

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا الوقت-عبّرت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة، في تصريح له اليوم ا

بعد اتهام بن سلمان بدماء خاشقجي... اعتقالات في الحرس والديوان الملكي السعودي لوقت-كشفت وسائل إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء أنها اعتقلت ضباطا وموظفين في الحرس والديوان الملك

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

كما فعل ترامب...بايدن يعارض بشدة التحقيق الدولي بجرائم حرب إسرائيلية

امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات

ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

حكومة صنعاء: لا مفاوضات بين "أنصار الله" ومسؤولين أميركيين

تحالف العدوان وجرائمه الوحشية.. قصف النازحين اليمنيين لمنع سقوط مدينة مأرب

القانة الثانية الإسرائيلية: عملية طعن جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة وسرقة سلاحه!

واشنطن بوست: خطة محتملة لاقتحام الكابتول اليوم!

اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟

ما هي أهداف ترامب من مهاجمة إدارة بايدن؟

أيام صعبة لتحالف العدوان بعد أسبوع من بدء العملية الكبرى؛ كم تبعد قوات "أنصار الله" عن بوابات مأرب؟ + صور

هكذا هاجم نتنياهو المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

صحيفة "نيويورك تايمز" لبن سلمان: انت قاتل

هذا ما بحثه وزير الخارجية السوري مع نظيره الايراني

مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

العميد يحيى سريع: القوات اليمنية نفذت "عملية هجومية كبيرة" ومشتركة باتجاه العمق السعودي

أسلوب ترامب تجاه إيران جاء بنتائج عكسية

أمريكا: توقعات بصدور تقرير يتهم ابن سلمان بجريمة خاشقجي

الخارجية العراقية: الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل استلام إيران أموالها داخل العراق

الحوثي: ثابتون حتى الانتصار

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في سوريا مقلقة

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!

ما هي خلفيات لقاء أجهزة مخابرات غربية مع "داعش" في سوريا؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

السودان يشتعل بعد إعلان حمدوك تأليف حكومة جديدة

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

تحالف العدوان وجرائمه الوحشية.. قصف النازحين اليمنيين لمنع سقوط مدينة مأرب

الجمعة 21 رجب 1442
 
 
 
 
 
تحالف العدوان وجرائمه الوحشية.. قصف النازحين اليمنيين لمنع سقوط مدينة مأرب

مواضيع ذات صلة

القنابل العنقودية الأمريكية والبريطانية تهشم الحياة في اليمن.. جرائم حرب لم يسطرها التاريخ الحديث

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- دعت حكومة الإنقاذ الوطني اليمني مجدداً الأمم المتحدة إلى إنهاء لعبة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ضد أبناء الشعب اليمني والمتاجرة بمشاكل اليمنيين في الساحات الاقليمية والعالمية. وشددت صنعاء على ضرورة خلق ممر آمن للنازحين في محافظة مأرب، مؤكدة أن تحالف العدوان السعودي يستهدف مخيمات اللاجئين في محيط مدينة مأرب. ورغم تحذير المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية اليمني من مغبة استغلال اللاجئين في حرب مأرب، قامت عناصر تابعة للرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي" أمس بمهاجمة مناطق واقعة في مديريتي "الرحبة والعبدية" الواقعتين جنوب مدنية مأرب.

وحول هذا السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن مقاتلي تحالف العدوان السعودي الإماراتي قصفوا بشكل مكثف مخيمي "الحيال والصوابين" الواقعين بالقرب من سد مأرب لمنع سقوط هذه المدينة في أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله". وفي غضون ذلك، قامت مؤخرًا قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية بتحرير العديد من المناطق الواقعة في مديرية صرواح. وبحسب هذه الصحيفة، فإن الغارات الجوية تسببت في فرار أعداد كبيرة من النازحين من المنطقة. كما أفادت مصادر محلية أن مئات العائلات النازحة غادرت المخيمات يوم أمس. وبحسب التقرير، تزامنت هذه الهجمات البربرية لتحالف العدوان السعودي مع دعوات أمريكية وفرنسية لوقف الهجمات والحرب في مأرب، لكن مقاتلات تحالف العدوان السعودي واصلت هجماتها الوحشية على النازحين اليمنيين رغم كل تلك الدعوات الغربية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الأمم المتحدة أواخر الأسبوع الماضي أن 16 مليون يمني يتضورون جوعا وغير قادرين على توفير الغذاء اليومي لأطفالهم. وأعربت هذه المنظمة، إن خمسة ملايين يمني على شفا المجاعة، لكنها لم تذكر أن السعودية والإمارات هما الجانيين الرئيسيين لهذه الكارثة. وعلى الرغم من اعتياد تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن وداعميهم الغربيين على إظهار صورة إنسانية للتهرب من المسؤولية عن جرائمهم في اليمن، إلا أن الاجتماع الأخير للدول المانحة في اليمن بدد آمال الأمم المتحدة ولم يقدم المساعدات الكافية والمطلوبة لإنقاذ أبناء الشعب اليمني من هذه المجاعة. وأوضحت تلك المنظمة، عقب إنتهاء ذلك الاجتماع أن حجم المساعدات المعلنة لليمن انخفضت بشكل كبير، مضيفة أن تخفيض هذه المساعدات يرقى إلى حكم الإعدام بحق عشرات الآلاف من النساء والأطفال في اليمن.

ووفقاً لتقارير عدد من مراكز الأبحاث العالمية، فإن الحرب اليمنية خلفت أكبر كارثة إنسانية سواء من الناحية الإنسانية أم من الناحية الاستراتيجية في العالم في القرن الحالي، ويجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. ولفتت تلك التقارير إلى أنه بعد ست سنوات من اندلاع الحرب ودعم الدول العربية والغربية للسعودية وقيام هذه الاخيرة بتدمير المراكز الصحية والغذائية في اليمن، يعاني أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد، بمن فيهم الأطفال، من سوء التغذية الحاد ووفق تلك التقارير فقد قُتل نحو 5700 طفل في هذه الحرب وهناك نحو 2 مليون طفل تركوا المدرسة. وأكدت تلك التقارير أن هذه ليست سوى بعض تداعيات الأعمال الإجرامية لـ"آل سعود" الشريرة في اليمن وفي المنطقة.

وعلى صعيد متصل، كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية والجوع يهدد حياة 400 ألف منهم ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "ديفيد بيسلي"، "إن الأزمة في اليمن هي مزيج سام من الصراع والانهيار الاقتصادي والنقص الحاد في التمويل"، مؤكدا أن هناك حلا للجوع وهو توفير الغذاء وإنهاء القتال. كما حذرت وكالات الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي من أن نصف أطفال اليمن ممن هم دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية هذا العام، مشيرة إلى احتمال موت مئات الآلاف منهم إذا لم تسد المساعدات الإنسانية حاجاتهم الأساسية. وصدر بيان أممي مشترك عن كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ومنظمة الطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، حيث حذرت فيه من أن "سوء التغذية الحاد يهدد نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن عام 2021" وهذا يشمل ما يقرب من 2.3 مليون طفل.

وفي السياق نفسه، قالت المنظمات الأممية "من المتوقع أن يعاني 400 ألف من هؤلاء الأطفال من سوء التغذية الحاد الشديد، ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا علاجًا عاجلًا" ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 22% عما كان عليه الحال عام 2020. وحذرت المديرة العامة لليونيسف هنرييتا فور من أن كل يوم يمر من دون تحرك سيموت مزيد من الأطفال، مضيفة إن المنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى الموارد والوصول دون عوائق إلى السكان على الأرض. وإضافة إلى ذلك، توقعت منظمات الأمم المتحدة أن تعاني حوالي 1.2 مليون مرضع أو حامل من سوء التغذية الحاد في العام الجاري. وأشار البيان المشترك إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد من بين أعلى المستويات المسجلة باليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015، وأشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا البلد العام المنصرم تلقت 1.9 مليار دولار فقط، من الـ 3.4 مليارات المطلوبة. وتنتقد المنظمات الإنسانية بشكل متكرر نقص تمويل المساعدات لليمن، وخصوصا في ظل جائحة كورونا، كما تصنف الأمم المتحدة ما يحدث بهذا البلد الذي مزقته الحرب على أنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ويرى العديد من المراقبين أن تحالف العدوان السعودي دمّر خلال السنوات الماضية مقومات الحياة والبنى التحتية للشعب اليمني من منشآت مدنية، ومصالح حكومية، وممتلكات ثقافية،  وموروث حضاري، وتراث انساني ، كما استخدم العدوان أسلحة محرمة دولياً في غاراته الجوية والصاروخية على مبان سكنية ومنشآت تجارية وصناعية مدنية، وفرض العدوان الحصار الظالم والتجويع للشعب اليمني، وقتل الأطفال والنساء، واستهدف صالات العزاء وقاعات الأفراح والمدارس والمستشفيات، وارتكب ما يزيد على ألف مجزرة من مجازر الإبادة الجماعية وتسبب في نزوح وتهجير جماعي لعشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني. ووفقاً للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، فإن تلك الجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً تعتبر جرائم دولية ضد الإنسانية لا تسقط. كما أن منظمة الأمم المتحدة تُعتبر مسؤولة مسؤولية دولية وقانونية عن جميع تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وتلك المسؤولية منبثقة من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة لمهام والتزامات الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ولكن نفط وأموال الخليج قد أغرى الأمم المتحدة التي تقاعست خلال السنوات الماضية عن القيام بدورها الدولي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الأمم المتحدة تحالف العدوان أطفال البنية التحتية المستشفيات مساعدات جرائم

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر