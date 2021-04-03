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  الخميس 20 رجب 1442

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أخبار

الفارابي السينمائية تطلق مظلة للسينما الإيرانية في السوق الافتراضي للأفلام الأوروبية

الخميس 20 رجب 1442
 
 
 
 
 
الفارابي السينمائية تطلق مظلة للسينما الإيرانية في السوق الافتراضي للأفلام الأوروبية

الفارابي السينمائية تطلق مظلة للسينما الإيرانية في السوق الافتراضي للأفلام الأوروبية

الوقت-أعلنت مؤسسة الفارابي السينمائية، يوم أمس الأربعاء، اطلاقها مظلة السينما الإيرانية

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الوقت-أعلنت مؤسسة الفارابي السينمائية، يوم أمس الأربعاء، اطلاقها مظلة السينما الإيرانية التي تقام كل عام في أسواق السينما العالمية المتخصصة؛ في هذه الفترة من سوق الأفلام الأوروبية (EFM)، التي تقام تقريبًا في مهرجان برلين السينمائي الدولي الثاني والسبعين، تتمتع بحضور نشط مع وجود 9 منظمات أفلام.

وبحسب الاعلام الإيراني، ينعقد أول سوق للأفلام الافتراضية لمهرجان «برلين» Berlinale السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021. هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها سوق برلين السينمائي فعليًا بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، عقب مهرجان كان السينمائي الدولي 2020 وغيره من الأحداث على مدار العام الماضي.

يذكر ان السينما الإيرانية تشهد في هذه الفترة حضورًا قويًا و "مظلة السينما الإيرانية" جنبًا إلى جنب مع مؤسسة فارابي سينما إلى جانب 9 منظمات أخرى، بما في ذلك؛ "مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية"، "إلى إيمیج"، "مهرجان فجر السينمائي الدولي"، "الفن السابع"، "آي فيلم برو"، "معهد تجربة فن السينما الإيرانية"، "إيريماج"، "دار السينما الفارسية وتوزيع الأفلام "خلال هذه الفترة، سيعملان من سوق الأفلام الافتراضية في برلين.

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