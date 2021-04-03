اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟

أعلنت وسائل إعلامية سورية، اليوم الخميس، توقيع الحكومة السورية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة تشغيل شركة "سيامكو" لتصنيع السيارات في سوريا.

وبحسب الاعلام السوري، أعلن وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، عن الاتفاق مع الوفد الإيراني على إعادة تشغيل الشركة السورية-الإيرانية لصناعة السيارات "سيامكو" (SIAMCO) وإحيائها من جديد، حسبما أفادت شبكة "أثر برس" السورية.

وخلال لقاء جمع وزير الصناعة السوري، مع وفد إيراني ممثلا بمساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، والسفير الإيراني بدمشق، جواد ترك آبادي.

واعتبر زياد صباغ، أن الاجتماع مهم لتحريك عجلة الاقتصاد والنهوض صناعياً واقتصادياً بعد الحرب التي تعرضت لها سوريا.

وتم الاتفاق مع الوفد الإيراني على إعادة تشغيل الشركة الإيرانية- السورية لصناعة السيارات "سيامكو" وإحيائها من جديد، مؤكدين على تفعيل علاقات التعاون والمشاريع المشتركة بين البلدين إضافة إلى إعادة تفعيل الخط الائتماني المشترك والمشاريع التي توقفت نتيجة الأزمة السورية.