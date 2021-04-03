اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

الوقت-كشفت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الخميس، عن انتخاب السيدة شُهره موسوي نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني حيدر بهاروند، حيث حازت 70 صوتاً من أصوات أعضاء الجمعية العامة لاتحاد كرة القدم.

وبحسب الاعلام الإيراني، فقد أصبحت موسوي أول سيدة في إيران تشغل هذا المركز منذ تأسيس اتحاد اللعبة الشعبية.

وفي هذا السياق، قالت موسوي في رسالة عبر حسابها في "إنستغرام"،: "أتوجه بالشكر إلى المجمع العام لاتحاد كرة القدم بسبب منحي ثقته. أتمنى بعد استلامي شؤون الرياضة النسائية في اتحاد كرة القدم أن أقوم بخطوات مؤثرة في سبيل تطوير رياضة كرة القدم النسائية في بلدنا والارتقاء بها". وخصّت السيدة موسوي قناة "الميادين" بفيديو نُشر في برنامج "أنتم أونلاين"، شددت فيه على دور المرأة في المجتمع الإيراني، وقدرتها على العمل في مختلف المجالات من دون استسلام.

ولاقى انتخاب السيدة موسوي تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، إذ رحب الناشطون بهذه الخطوة، واعتبروا أنها ترفع من شأن المرأة الإيرانية وتعزز مكانتها في المجال الرياضي.

يذكر أنّ السيدة موسوي مهندسة، وهي تشغل منصب الرئيسة التنفيذية في نادي بادران الإيراني، إضافة إلى عملها منذ أكثر من عشرين عاماً في مجال الرياضة النسائية.