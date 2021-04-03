القانة الثانية الإسرائيلية: عملية طعن جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة وسرقة سلاحه!

الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، أليوم الخميس، أن "رجلين قاما بالاعتداء على جندي في الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، خلال قيامه بمهمة استكشافية انفرادية في الجليل وسرقة سلاحه".

وبحسب مراسل القناة الإسرائيلية، فإنه "جرى اشتباك مع الجندي لعدة دقائق قبل أن يلوذ الرجلان بالفرار"، مشيرة إلى أن "الجندي أصيب بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث".

وفي هذا السياق، قال رئيس الأركان أفيف كوخافي إنه "يجري الحديث عن حادث خطير تم فيه تجاوز الخط الأحمر"، لافتاً إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بالتعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة هذه الحادثة والقبض على المتورطين".

يذكر انه بين الينة والأخرى ينفذ الشباب الفلسطيني عمليات طعن انتقاماً من الجنود الإسرائيليين الذين يعتدون ويحتلون أراضيهم.