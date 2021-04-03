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  الخميس 20 رجب 1442

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أخبار

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

الخميس 20 رجب 1442
 
 
 
 
 
بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

الوقت-كشفت وكالة الصحافة اليمنية، مساء أمس الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية كشفت "

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الوقت-كشفت وكالة الصحافة اليمنية، مساء أمس الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية كشفت "عن حجم القاعدة العسكرية الإماراتية الإسرائيلية في جزيرة ميون اليمنية، المطلة على مضيق باب المندب".

وأضافت إن الأقمار الصناعية أظهرت أن "الإمارات انشأت مدرجاً للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى مبانٍ عسكرية في الجزيرة".

وبحسب الوكالة، فقد نقلت الإمارات قاعدتها العسكرية من إرتيريا في النصف الثاني من شهر شباط/فبراير الماضي، إلى جزيرة ميون في جنوب البحر الأحمر. وشملت القاعدة التي أنشئت عام 2015 في إرتيريا ميناءً بحرياً ومهبطاً للطائرات، كما جرى استخدامها لنقل أسلحةٍ ثقيلةٍ وقواتٍ سودانيةٍ للمشاركة في الحرب على اليمن.

وفي السياق، تقاطعت تقارير إعلامية مترافقة مع تحذيرات قبلية يمنية من سعي الإمارات إلى إدخال "إسرائيل" إلى جزيرة سقطرى في المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

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كلمات مفتاحية :

جزيرة ميون اليمن الإمارات باب المندب مضيق باب المندب

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