سريع: اسهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط و"أرامكو" بجدّة

الوقت-كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عبر صفحته على موقع "تويتر" اليوم الخميس، أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفا فجر اليوم قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جدة.

وقال سريع، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 شركة أرامكو في مدينة جدة فيما استهدف سلاح الجو المسير موقعاً هاماً داخل قاعدة خميس مشيط جنوب المملكة، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي رداً على تصعيد التحالف السعودي من اعتداءاته واستمراره بالحصار على اليمن.

ومنذ يومين، أعلن سريع، أن سلاح الجو المسيّر استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع "قاصف 2k"، وكانت "الإصابة دقيقة"، موضحاً أن هذا الاستهداف يأتي "رداً على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز".

بدورها، شنت طائرات التحالف السعودي الاماراتي 4 غارات جوية على منطقة مجازة الشرقية الحدودية بين مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة وعسير السعودية، كما طال القصف الجوي للتحالف بـ7غارات مديرية صِرواح وبغارة ثامنة مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

فيما تتواصل المعارك على أشدها بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى في منطقة البَلَق الشمالي المحيطة ببحيرة سد مأرب من الناحية الشمالية، كما تجري مواجهات عنيفة بين الطرفين في مديريتي رحبة وجبل مراد جنوب المحافظة على وقع مواجهات مماثلة بين الجانبين في صحراء العلم المترامية بين مديرية خَبْ والشعف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمالي محافظة مأرب شمال شرق اليمن.