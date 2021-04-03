الخارجية الروسية: واشنطن تستغل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق مآربها

الوقت-اتهم نائب المندوب الروسي لدى المنظّمة الدولية دميتري بوليانسكي الولايات المتحدة وحلفاءها، خلال جلسةٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، بالسعي الى تحويل منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداةٍ لتحقيق مصالحهم.

وأكد المندوب الروسي، على أنّ المواقف الغربية كانت واضحةً بشكلٍ خاص أثناء التحقيقات في الحوادث المحتملة لاستخدام السلاح الكيميائيّ في سوريا، عندما تمّ تحميل دمشق كامل المسؤولية في غياب أدلّةٍ كافيةٍ.

وأضاف دميتري بوليانسكي: "كل يوم تتكاثر التأكيدات لمساعي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والأطلسيين إلى تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي هيئة دولية فنية مختصة، إلى أداة لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية".

وطالب المسؤول الروسي إلى محاربة انتشار الأسلحة الكيميائية، وطالب منظمة حظر الأسلحة أن تعير اهتمامها للولايات المتحدة ذاتها، قائلاً إنه "سيكون من المنطقي أن تقدم المنظمة تقريراً حول التقدم في إتلاف الترسانة الكيميائية للولايات المتحدة، الذي لم ينته بعد".

يذكر أ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت أمس، مشروع قرار حول التعاون مع منظمة حظر الأسلحة في التحقيق في الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا. ووصفت روسيا الوثيقة بأنها "غير متوازنة ومسيسة للغاية".

بدورها، أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، أن الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على موسكو، تقدم نفسها كمناهض لاستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية، على الرغم من أنها لم تدمر مخزونها بعد، في حين أن روسيا دمرت مخزونها.