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  الخميس 20 رجب 1442

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أخبار

كما فعل ترامب...بايدن يعارض بشدة التحقيق الدولي بجرائم حرب إسرائيلية

الخميس 20 رجب 1442
 
 
 
 
 
كما فعل ترامب...بايدن يعارض بشدة التحقيق الدولي بجرائم حرب إسرائيلية

كما فعل ترامب...بايدن يعارض بشدة التحقيق الدولي بجرائم حرب إسرائيلية

الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس"، في حوار له مع الصحفيين

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الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس"، في حوار له مع الصحفيين اليوم الخميس، معارضة بلاده بشدة إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المسؤول الأمريكي إن بلاده تشعر بـ"خيبة أمل" إزاء إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني، مضيفاً أن واشنطن ستواصل التمسك بالتزامها القوي تجاه "إسرائيل" وأمنها.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الضفة وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام.

وفي بيان، أكدت الخارجية الفلسطينية أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، مشددةً على أن هذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورةً ملحة.

في المقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الجنائية الدولية بأنه "يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية"، بحسب تعبيره.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفلين إن "إسرائيل ستسعى لضمان عدم المساس بجنودها"، واصفاً قرار المحكمة بـ"المخزي".

وشدد على أن "تل أبيب لن تقبل الادعاءات ضد ممارسة حقها وواجبها في حماية مواطنيها"، على حد تعبيره.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت فتح تحقيق حول الوضع في فلسطين المحتلة يشمل الجرائم المرتكبة في غزة والضفة.

كما أشارت إلى أن القرار جاء بعد فحص مضن استمر خمس سنوات شمل لقاءات مع ممثلين عن الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها.

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المحكمة الجنائية الدولية وزارة الخارجية الأميركية واشنطن فلسطين المحتلة الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة الأميركية

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