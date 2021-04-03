ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا

الوقت-توجه 80 عضو من الديمقراطيين في الكونغرس، اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، طالبوه فيها بالتراجع عن سياسات العقوبات "القاسية" التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على كوبا، ودعوه إلى إلغاء القيود المفروضة على السفر والتحويلات المالية.

وبحسب الاعلام الأمريكي فان الرسالة تدعو الى تجديد الحوار "المثمر" مع الحكومة الكوبية، وتشير إلى أنه "بجرّة قلم يمكن للرئيس الأميركي مساعدة الأسر الكوبية، التي تواجه صعوبات، وتعزيز نهج أكثر إيجابية من خلال العودة بسرعة إلى سياسة الالتزام وتطبيع العلاقات مع هافانا".

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرسالة، التي روج لها بوبي راش وجوين مور وباربرا لي، حظيت المؤيدون للحوار مع كوبا، بتأييد شخصيات مؤثرة من الكونغرس، مثل قادة الشؤون الخارجية ولجان الخدمات المالية والاعتمادات في مجلس النواب.

وكانت اتخذت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أكثر من 240 إجراء لتشديد العقوبات على كوبا في السنوات الـ4 الماضية، ما يجعل الطريق أمام بايدن أكثر صعوبة في إعادة العلاقات بين البلدين، كما كانت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

يذكر انه في شباط/فبراير الماضي، قالت صحيفة أميركية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سترفع بعض القيود التي فرضها ترامب على الأعمال والسفر بين الولايات المتحدة وكوبا، وستستأنف المحادثات الدبلوماسية. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض أعلنت في نهابة كانون الثاني/يناير الماضي، أن إدراة بايدن ستراجع سياسات ترامب السابقة تجاه كوبا وستتبنى مساراً خاصاً،