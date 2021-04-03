حكومة صنعاء: لا مفاوضات بين "أنصار الله" ومسؤولين أميركيين

الوقت-أعلن رئيس الوفد المفاوض لحكومة صنعاء محمد عبد السلام، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، عدم وجود لقاءات بين ممثلين لحركة أنصار الله ومسؤولين أميركيين في سلطنة عمان، نافياً كل الأخبار المتداولة في هذا السياق.

وبحسب الوكالة الروسية، قال عبد السلام، إن "التواصل مع الأميركيين حصل عبر العمانيين وجرى إبلاغهم رؤية الحركة للحل في اليمن ومواجهة العدوان والحصار بكل قوة".

ولفت عبد السلام أن مأرب جبهة عسكرية مستمرة منذ بدء العدوان ومنطلق للاعتداء على المحافظات المجاورة.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، قولهما إن مسؤولين أميركيين كباراً عقدوا أول اجتماع مباشر مع مسؤولين من جماعة "أنصار الله" اليمنية في سلطنة عمان، مع سعي الإدارة الأميركية الجديدة إلى وضع نهاية للحرب اليمنية المستمرة منذ ست سنوات.

وأضاف المصدران أن "المناقشات التي لم يعلن عنها أي طرف جرت في مسقط في 26 من فبراير/شباط، بين المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر في 4 شباط/فبراير، العمل على وضع حد للحرب على اليمن، كما أعلنت الإدارة الأميركية مراجعتها لقرار تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية الذي وضعه ترامب.