فرنسا تقرّ بقتل وتعذيب المناضل الجزائري "علي بومنجل" على يد الجيش الفرنسي بعد 64 سنة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 21 رجب 1442

إخترنا لكم

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟ الوقت_ في تصريح عكس الرغبة السعوديّة في قطع اليد التركيّة من المنطقة الإفريقيّة وبالأخص من جزيرة "سواكن" التاريخيّة في السودان،

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟ الوقت_ عقب التسرب النفطيّ الكبير الذي حدث بين 6 و10 فبراير/ شباط الماضي، ووصف بأنّه أسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ فلسطين المحتلة،

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

أخبار

هكذا هاجم نتنياهو المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

هكذا هاجم نتنياهو المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

الوقت-شن رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح صحفي لشبكة "فوكس نيوز" الأميركيّة

الفارابي السينمائية تطلق مظلة للسينما الإيرانية في السوق الافتراضي للأفلام الأوروبية الوقت-أعلنت مؤسسة الفارابي السينمائية، يوم أمس الأربعاء، اطلاقها مظلة السينما الإيرانية

اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟ أعلنت وسائل إعلامية سورية، اليوم الخميس، توقيع الحكومة السورية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمهورية

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا الوقت-أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيراني على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية س

الرئيس الايراني: أمريكا السبب في مشكلتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقت-قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم تدشين عدد

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني الوقت-كشفت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الخميس، عن انتخاب السيدة شُهره موسوي نائباً لرئيس ات

القانة الثانية الإسرائيلية: عملية طعن جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة وسرقة سلاحه! الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، أليوم الخميس، أن "رجلين قاما بالاعتداء على جندي في الوحدات الخاصة في الجي

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية الوقت-كشفت وكالة الصحافة اليمنية، مساء أمس الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية كشفت "

سريع: اسهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط و"أرامكو" بجدّة

الخارجية الروسية: واشنطن تستغل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق مآربها الوقت-اتهم نائب المندوب الروسي لدى المنظّمة الدولية دميتري بوليانسكي الولايات المتحدة وحلفاءها،

كما فعل ترامب...بايدن يعارض بشدة التحقيق الدولي بجرائم حرب إسرائيلية الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس"، في حوار له مع الصحفيين

ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا الوقت-توجه 80 عضو من الديمقراطيين في الكونغرس، اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الولايات

حكومة صنعاء: لا مفاوضات بين "أنصار الله" ومسؤولين أميركيين الوقت-أعلن رئيس الوفد المفاوض لحكومة صنعاء محمد عبد السلام، في تصريح لوكالة "سبو

واشنطن بوست: خطة محتملة لاقتحام الكابتول اليوم! الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، عن الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية افتتحت

رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية كشفت وكالة الأنباء الأمريكية، "رويترز"، في خبر لها اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة دعت السعودية

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ الوقت-أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، في تغريدة على "تويتر" ا

المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح التحقيق في الوضع في فلسطين! الوقت-قالت محكمة الجنايات الدولية على لسان مدعيها العامة فاتو بنسودا، في بيان لها نشر اليوم

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا الوقت-عبّرت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة، في تصريح له اليوم ا

بعد اتهام بن سلمان بدماء خاشقجي... اعتقالات في الحرس والديوان الملكي السعودي لوقت-كشفت وسائل إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء أنها اعتقلت ضباطا وموظفين في الحرس والديوان الملك

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

كما فعل ترامب...بايدن يعارض بشدة التحقيق الدولي بجرائم حرب إسرائيلية

امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات

ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

حكومة صنعاء: لا مفاوضات بين "أنصار الله" ومسؤولين أميركيين

تحالف العدوان وجرائمه الوحشية.. قصف النازحين اليمنيين لمنع سقوط مدينة مأرب

القانة الثانية الإسرائيلية: عملية طعن جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة وسرقة سلاحه!

واشنطن بوست: خطة محتملة لاقتحام الكابتول اليوم!

اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟

ما هي أهداف ترامب من مهاجمة إدارة بايدن؟

أيام صعبة لتحالف العدوان بعد أسبوع من بدء العملية الكبرى؛ كم تبعد قوات "أنصار الله" عن بوابات مأرب؟ + صور

هكذا هاجم نتنياهو المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

صحيفة "نيويورك تايمز" لبن سلمان: انت قاتل

هذا ما بحثه وزير الخارجية السوري مع نظيره الايراني

مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

العميد يحيى سريع: القوات اليمنية نفذت "عملية هجومية كبيرة" ومشتركة باتجاه العمق السعودي

أسلوب ترامب تجاه إيران جاء بنتائج عكسية

أمريكا: توقعات بصدور تقرير يتهم ابن سلمان بجريمة خاشقجي

الخارجية العراقية: الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل استلام إيران أموالها داخل العراق

الحوثي: ثابتون حتى الانتصار

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في سوريا مقلقة

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!

ما هي خلفيات لقاء أجهزة مخابرات غربية مع "داعش" في سوريا؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

السودان يشتعل بعد إعلان حمدوك تأليف حكومة جديدة

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير
بعد 64 سنة..

فرنسا تقرّ بقتل وتعذيب المناضل الجزائري "علي بومنجل" على يد الجيش الفرنسي بعد 64 سنة

الجمعة 21 رجب 1442
 
 
 
 
 
فرنسا تقرّ بقتل وتعذيب المناضل الجزائري "علي بومنجل" على يد الجيش الفرنسي بعد 64 سنة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل، الذي استشهد في 23 آذار 1957، قد "تعرض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية، وأنه لم ينتحر كما حاولت باريس التغطية على الجريمة في حينه. وقال قصر الإليزيه إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء.

وبذلك أصبح إيمانويل ماكرون أول رئيس فرنسي ولد بعد حرب الجزائر (1954-1962)، يعترف "باسم فرنسا" بأنّ علي بومنجل قتل على أيدي الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر في 1957، في بادرة تهدئة أوصى بها تقرير المؤرخ بنجامان ستورا حول مصالحة الذاكرة بين البلدين.

اعتراف "باسم فرنسا" أمام أربعة من أحفاد بومنجل

ووفق البيان، فإن الرئيس ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الجزائريين.

وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية إن بومنجل "اعتقله الجيش الفرنسي في خضمّ معركة الجزائر ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب ثم قُتل في 23 آذار 1957". وتابع الإليزيه أنه في العام 2000 "اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنها انتحار".

وأضاف البيان إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزيه أربعة من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم، باسم فرنسا، بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تود أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تعرض للتعذيب ثم قُتل".

انتقادات اليمين المتطرف لماكرون

من جهة أخرى، انتقدت زعيمة حزب "التجمع الوطني" (يمين متطرف) مارين لوبن قرار الرئيس ماكرون، موضحة أن "التصريح الأخير بأن فرنسا استخدمت التعذيب في الجزائر خلال الحرب "سيفرق بين الفرنسيين"، كما اعتبرته مجاملة "للشيوعيين والجالية المسلمة والجزائرية"، وفق إذاعة "إر.تي.ال".

إلى ذلك، علق الزعيم السابق لليمين المتطرف في فرنسا جون ماري لوبن، قائلاً "هل تم إثبات عمليات التعذيب؟ وما هي مسؤولية الجيش الفرنسي في ذلك الحادث؟ معتبراً التصريحات بمثابة إعلان حرب مدنية خاصة للمواطنين الفرنسيين من أصول جزائرية ومسلمة"، داعياً الرئيس الفرنسي بعدم "النبش في القبور، فذلك الأمر يحض على الكراهية".

فيما انتقد وزير الداخلية الأسبق الفرنسي بريس أورتيفو اعترافات ماكرون، ووصفها بـ"القرار السيئ".

ووعد ماكرون كذلك بـ"فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين" خلال الحرب التي لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث، لما لذلك من أثر على العلاقات الوثيقة والمعقدة القائمة بين فرنسا والجزائر.

مخاوف الجنود الفرنسيين من الانتقام

من جهتها، حذرت صحيفة "لوموند" من مخاوف الجنود الفرنسيين بخلط الأمور والملفات من قبل البعض والقيام بأعمال انتقامية، بعد هذا الإقرار الذي تقدم به ماكرون.

ورأت صحيفة "لاكروا" الفرنسية أن "قضية موريس أودان ظلت لسنوات تحمل النسخة الرسمية التي روجت لها الحكومات الفرنسية السابقة والتي تقضي بأن المناضل الفرنسي داخل صفوف الثورة الجزائرية فر من السجن"، كما اعتبرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن ماكرون يعيد فتح ملف مؤلم".

ولفتت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إلى مغذى اعترافات الرئيس الفرنسي، مشيرة إلى أن لها أبعاداً ودوافع سياسية تميل نحو اليسار، موضحة أن تلك الاعترافات واستخدامه الشعارات خلال خطابه جاءت عقب تقديم خطة شاملة لمكافحة الفقر.

ضحية القوات الخاصة للجيش الفرنسي

وكان بومنجل ناشطا سياسيا ومحاميا مشهورا عضواً في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية)، وأصبح مدافعا عن المناضلين الجزائريين متبعا خطى شقيقه الأكبر أحمد، وهو أيضا محام.

واعتقل بومنجل خلال "معركة الجزائر" العاصمة بين كانون الثاني وتشرين الأول 1957 بعد تدخل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.

من هو علي بومنجل؟

ولد بومنجل في 24 أيار 1919 لأسرة مثقفة، درس في كلية دوفرييه في مدينة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة) ليتعرّف في وقت مبكّر على مناضلي حزب الشعب الذين صاروا لاحقا رموز الثورة الجزائرية ضمن قيادة جبهة التحرير الوطني.

وباندلاع الثورة في فاتح تشرين الأول 1954، أصبح بومنجل من أهمّ المحامين اللامعين محليا ودوليّا، الذين دافعوا عن الثوار الجزائريين، فقد انضم لها عام 1955، مع صديقه القديم عبان رمضان بعد مغادرة الأخير للسجن الاستعماري.

في 9 شباط 1957، ألقى جيش الاحتلال الفرنسي القبض على بومنجل الملاحَق، ليتعرض للتعذيب لمدة شهر كامل على يد الجنرال بول أوساريس وأعوانه.

وفي 23 آذار من نفس العام، تمّ رميه من الطابق السادس من إحدى البنايات بقلب العاصمة الجزائرية، وقتها أعلن الاحتلال عن رواية الانتحار الوهميّة، قبل أن تفصح الحقيقة عن نفسها بعد مرور 43 عاما، بمذكرات أوساريس عام 2000.

ولذلك تحتفل الجزائر منذ 2004 بتاريخ 23 آذار كيوم وطني للمحامين، باعتباره موافقا لذكرى تصفية المحامي والمناضل الثوري بومنجل.

ويعتبر المحامون الجزائريون احتفاءهم السنوي بهذه المحطة بمثابة تكريم لكافة المحامين الوطنيين الذين رافعوا خلال الثورة، بل دفعوا حياتهم ثمنا لحرية واستقلال الجزائر.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فرنسا الجزائر قتل وتعذيب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر