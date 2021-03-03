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الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

أخبار

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية افتتحت

رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية كشفت وكالة الأنباء الأمريكية، "رويترز"، في خبر لها اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة دعت السعودية

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ الوقت-أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، في تغريدة على "تويتر" ا

المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح التحقيق في الوضع في فلسطين! الوقت-قالت محكمة الجنايات الدولية على لسان مدعيها العامة فاتو بنسودا، في بيان لها نشر اليوم

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا الوقت-عبّرت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة، في تصريح له اليوم ا

بعد اتهام بن سلمان بدماء خاشقجي... اعتقالات في الحرس والديوان الملكي السعودي لوقت-كشفت وسائل إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء أنها اعتقلت ضباطا وموظفين في الحرس والديوان الملك

صحيفة بريطانية: بايدن لن يحاسب بن سلمان الوقت-تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في مقالا لها نشر اليوم الأربعاء، موضوع محاسبة ولي العهد السعو

خبير امني يحذر من انشاء قواعد اميركية قرب الحدود السورية العراقية.. السبب؟ الوقت- حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من انشاء المعسكرات الاميركية الجديدة على مقربة من الحدود العراقية السورية.

عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة داعش تنطلق في مناطق جنوب غرب كركوك الوقت- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.

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شرطة الكابيتول تعلن تعزيز الأمن حول مبنى الكونغرس بسبب معلومات استخبارية "مقلقة" الوقت- أعلنت شرطة الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن أنها ستزيد من الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول، هذا الأسبوع، بسبب معلومات استخبارية مقلقة.

اتحاد علماء المسلمين في العراق: امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية الوقت- اكد اتحاد علماء المسلمين في العراق، الثلاثاء، بان امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية.

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار الوقت- أفاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ من طراز (R H 4) على قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بالعراق.

روحاني: الحكومة الامريكية اعترفت بخطأ سياسات الادارة السابقة لكننا ننتظر خطوة جادة الوقت- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمته باجتماع المجلس الوزاري اليوم الاربعاء ان الحقوق العامة هي العمل على رفع الحظر والضغوط على الشعب الايراني .

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أخبار

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

الأربعاء 19 رجب 1442
 
 
 
 
 
ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية افتتحت

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الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية افتتحت في المنطقة الحرة بدمشق مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني ليكون عاملاً في تعزيز العلاقات العلمية والاقتصادية بين البلدين ووسيطا بين شركاتهما التجارية العاملة في مجالات التقانة الحيوية وتكنولوجيا المعلومات و”النانو” والاتصالات والصناعات التقنية وإرساء البنى التحتية اللازمة لذلك وتوظيفها في دعم اقتصاد البلدين.

وفي هذا السياق، أعرب معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية الدكتور سورنا ستاري في تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح عن سعادته لافتتاح المركز بالعاصمة دمشق والذي من شأنه تعزيز جسور التواصل بين المراكز البحثية والشركات في كلا البلدين لافتاً إلى أهمية تعريف الجامعيين والطلبة والكوادر الطبية في سورية بالمنتجات التقنية الإيرانية.

وشدد المسؤول الإيراني على استعداد بلاده الكامل للتعاون مع سورية في مجال التقانة وتقديم الدعم اللازم لذلك موضحا أن زيارة الوفد الإيراني لسورية كانت إيجابية وبناءة جداً والاجتماعات مع مسؤوليها تعزز العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر.

بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن المركز يسهم بتعزيز علاقات التعاون العلمي والبحثي بين البلدين باعتباره يعرض كل المنتجات والتقانات الإيرانية الحديثة في المجالات الصناعية والطبية والاقتصادية وبالتالي سيكون له دور في دعم الجامعات والمشافي التعليمية السورية بالتجهيزات الحديثة بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الجانبان وقعا، على هامش افتتاح المركز، مذكرة تفاهم لتمكين وتشجيع التعاون في المجال التقاني والابتكار بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الداخلية الخاصة في البلدين وإجراء الترتيبات اللازمة مع المنظمات المحلية والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لتسهيل تبادل التقانة والابتكار وتطوير قنوات الاتصال المتبادلة بين مؤسسات الابتكار مثل الحاضنات والحدائق التقانية وغيرها. كما تخلل افتتاح مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين الشركات الإيرانية والسورية.

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