ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية افتتحت في المنطقة الحرة بدمشق مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني ليكون عاملاً في تعزيز العلاقات العلمية والاقتصادية بين البلدين ووسيطا بين شركاتهما التجارية العاملة في مجالات التقانة الحيوية وتكنولوجيا المعلومات و”النانو” والاتصالات والصناعات التقنية وإرساء البنى التحتية اللازمة لذلك وتوظيفها في دعم اقتصاد البلدين.

وفي هذا السياق، أعرب معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية الدكتور سورنا ستاري في تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح عن سعادته لافتتاح المركز بالعاصمة دمشق والذي من شأنه تعزيز جسور التواصل بين المراكز البحثية والشركات في كلا البلدين لافتاً إلى أهمية تعريف الجامعيين والطلبة والكوادر الطبية في سورية بالمنتجات التقنية الإيرانية.

وشدد المسؤول الإيراني على استعداد بلاده الكامل للتعاون مع سورية في مجال التقانة وتقديم الدعم اللازم لذلك موضحا أن زيارة الوفد الإيراني لسورية كانت إيجابية وبناءة جداً والاجتماعات مع مسؤوليها تعزز العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر.

بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن المركز يسهم بتعزيز علاقات التعاون العلمي والبحثي بين البلدين باعتباره يعرض كل المنتجات والتقانات الإيرانية الحديثة في المجالات الصناعية والطبية والاقتصادية وبالتالي سيكون له دور في دعم الجامعات والمشافي التعليمية السورية بالتجهيزات الحديثة بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الجانبان وقعا، على هامش افتتاح المركز، مذكرة تفاهم لتمكين وتشجيع التعاون في المجال التقاني والابتكار بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الداخلية الخاصة في البلدين وإجراء الترتيبات اللازمة مع المنظمات المحلية والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لتسهيل تبادل التقانة والابتكار وتطوير قنوات الاتصال المتبادلة بين مؤسسات الابتكار مثل الحاضنات والحدائق التقانية وغيرها. كما تخلل افتتاح مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين الشركات الإيرانية والسورية.