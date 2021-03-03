رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

كشفت وكالة الأنباء الأمريكية، "رويترز"، في خبر لها اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة دعت السعودية "لعدم طلب معاملة خاصة وتفضيلية" بعد الآن في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وبحسب الخبر فانن واشنطن طالبت الرياض "تحسين حماية حقوق الطبع والملكية الفكرية"، معربةً عن قلقها من "سياسات تجارية" سعودية.

يذكر ان العلاقات الأميركية-السعودية تشهد توتراً في الفترة الأخيرة، بعد نشر تقرير الاستخبارات الأميركية عن اغتيال المعارض جمال خاشقجي، والذي تضمّن إشارةً إلى موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على العملية.

ولأول مرة في تاريخ العلاقات الوثيقة بين البلدين، فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات سعودية، بالإضافة إلى معاقبة قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي. كما وتحدث البيت الأبيض عن تغيير في السياسة المعتمدة تجاه السعودية، مشيراً إلى إعادة ضبط العلاقات بما يخدم مصالح الولايات المتحدة.