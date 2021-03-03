محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ

الوقت-أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن إقليم ناغورنو كاراباخ "كان وسيبقى لأذربيجان".

وتابع رضائي أنه "لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ باستثناء الجيش الأذربيجاني"، معتبراً أن "أي اقتراح لإدارة المنطقة هناك يجب أن تتخذه الحكومة الأذربيجانية".

هذا وكانت أذربيجان، قد طالبت الأحد، أرمينيا بـ"ضرورة وقف النشر غير القانوني لقواتها على الأراضي الأذربيجانية المحررة حديثاً".

وأوضحت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان، أن إرسال قوات أرمينيا إلى أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً "يعد انتهاكاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة مبادئ سيادة الدول وسلامتها".

وأكد أذربيجان أن "إرسال القوات الأرمينية إلى المنطقة التي تنتشر فيها عناصر روسية يشكل انتهاكاً لاتفاق 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020"، الذي ينص على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ واستعادة أذربيجان السيطرة على "محافظات محتلة".