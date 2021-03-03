الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 19 رجب 1442

إخترنا لكم

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟ الوقت_ في تصريح عكس الرغبة السعوديّة في قطع اليد التركيّة من المنطقة الإفريقيّة وبالأخص من جزيرة "سواكن" التاريخيّة في السودان،

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟ الوقت_ عقب التسرب النفطيّ الكبير الذي حدث بين 6 و10 فبراير/ شباط الماضي، ووصف بأنّه أسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ فلسطين المحتلة،

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

أخبار

رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

كشفت وكالة الأنباء الأمريكية، "رويترز"، في خبر لها اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة دعت السعودية

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ الوقت-أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، في تغريدة على "تويتر" ا

المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح التحقيق في الوضع في فلسطين! الوقت-قالت محكمة الجنايات الدولية على لسان مدعيها العامة فاتو بنسودا، في بيان لها نشر اليوم

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا الوقت-عبّرت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة، في تصريح له اليوم ا

بعد اتهام بن سلمان بدماء خاشقجي... اعتقالات في الحرس والديوان الملكي السعودي لوقت-كشفت وسائل إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء أنها اعتقلت ضباطا وموظفين في الحرس والديوان الملك

صحيفة بريطانية: بايدن لن يحاسب بن سلمان الوقت-تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في مقالا لها نشر اليوم الأربعاء، موضوع محاسبة ولي العهد السعو

خبير امني يحذر من انشاء قواعد اميركية قرب الحدود السورية العراقية.. السبب؟ الوقت- حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من انشاء المعسكرات الاميركية الجديدة على مقربة من الحدود العراقية السورية.

عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة داعش تنطلق في مناطق جنوب غرب كركوك الوقت- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.

أوليانوف: قرار الترويكا الأوروبية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي الوقت- أكد مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف أن قرار الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) تقديم قرار انتقادي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي .

شرطة الكابيتول تعلن تعزيز الأمن حول مبنى الكونغرس بسبب معلومات استخبارية "مقلقة" الوقت- أعلنت شرطة الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن أنها ستزيد من الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول، هذا الأسبوع، بسبب معلومات استخبارية مقلقة.

اتحاد علماء المسلمين في العراق: امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية الوقت- اكد اتحاد علماء المسلمين في العراق، الثلاثاء، بان امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية.

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار الوقت- أفاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ من طراز (R H 4) على قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بالعراق.

روحاني: الحكومة الامريكية اعترفت بخطأ سياسات الادارة السابقة لكننا ننتظر خطوة جادة الوقت- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمته باجتماع المجلس الوزاري اليوم الاربعاء ان الحقوق العامة هي العمل على رفع الحظر والضغوط على الشعب الايراني .

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكوريا الجنوبية على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "حسن منتظر تربتي"، في مقابل

برنامج الغذاء العالمي: اليمن أمام كارثة غذائية في حال استمرار الحصار الوقت-نبّه المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري من استمرار منع التحالف السعودي في م

الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي الوقت-شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، ع

مؤسسات حقوقية: يجب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الوقت-دعت مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى، خلال وقفة أمام معتقل "

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحا

حكومة صنعاء: لن تتفاوض إلا مع "دول العدوان"

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

البورصة السعودية أولى ضحايا تقرير الخاشقجي.. وحلب " البقرة الحلوب" مستمر

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

تطبيع تربوي للمغرب مع الكيان الصهيوني.. حرب حقيقية على الأجيال القادمة

أوليانوف: قرار الترويكا الأوروبية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي

برنامج الغذاء العالمي: اليمن أمام كارثة غذائية في حال استمرار الحصار

صحيفة بريطانية: بايدن لن يحاسب بن سلمان

الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي

المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح التحقيق في الوضع في فلسطين!

شرطة الكابيتول تعلن تعزيز الأمن حول مبنى الكونغرس بسبب معلومات استخبارية "مقلقة"

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا

عمليات أنصار الله في العمق السعودي والرسائل الاستراتيجية للرياض وواشنطن

اتحاد علماء المسلمين في العراق: امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية

البيت الأبيض: نحن مستعدون للتفاوض مع إيران بشأن ملفها النووي

هكذا شيع اللبنانيون المناضل العربي أنيس النقاش

خسائر بالجملة للتحالف السعودي الأمريكي في منطقة الزُّور شرقي اليمن

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22"

نيكولاس مادورو: لن نعقد أي حوار مع أوروبا قبل التراجع عن العقوبات

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن

انفجار ضخم يهز تكساس والسبب في الخبر

الخارجية العراقية: الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل استلام إيران أموالها داخل العراق

هذا ما بحثه وزير الخارجية السوري مع نظيره الايراني

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: دعوتنا إلى الالتزام بالاتفاق النووي أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة

قائد الثورة: الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي

مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

معلومات جديدة يكشفها ماكينزي عن الصواريخ الايرانية التي استهدفت عين الأسد

دهقان: القوة الدفاعية الإيرانية لا تتکئ على السلاح النووي

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

المبعوث الخاص لليمن في إيران والسبب في الخبر!

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

وسائل إعلامية أمريكية: الشيوخ الأميركي صادق على مشروعية محاكمة ترامب

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة

القوات الروسية والتركية تجري تدريبات عسكرية في الشمال السوري

من يُحرك المياه الراكدة في سوريا؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا

الأربعاء 19 رجب 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا

الوقت-عبّرت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة، في تصريح له اليوم ا

مواضيع ذات صلة

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

الطاقة الذرية الايرانية: لن نزوّد الوكالة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر

الكيان الصهيوني يتهم ايران باستهداف السفينة الإسرائيلية قبالة بحر عمان

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-عبّرت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة، في تصريح له اليوم الأربعاء، عن رفضها مزاعم وزير الخارجية الاميركي انتوني بلینکن واتهاماته الفارغة ضد إيران بتصعيد التوتر في اليمن، مؤكدة بان شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا.

وبحسب الاعلام الإيراني، فقد قال خطيب زادة: ان الاميركيين وبدلا عن تحمل مسؤولية جرائمهم على مدى الاعوام الستة الماضية في اليمن لا يمكنهم ان يطرحوا من موقف المدعي اتهامات لا اساس لها ضد الاخرين. 

وتابع: ان المعتدين واعداء شعب اليمن الذين ارتكبوا المجازر ضد هذا الشعب البريء على مدى الاعوام الستة الماضية ودمروا الموارد والبنية التحتية لهذا البلد العظيم وحققوا منافع من بيع الاسلحة للتحالف السعودي عبر تجارة الدماء في اليمن، وادركوا الان بان استراتيجيتهم العسكرية المناهضة للإنسانية قد فشلت امام شعب اليمن المقاوم، يريدون عبر توجيه الاتهامات للأخرين تبرئة انفسهم من مسؤولية هذه الجرائم وتضليل الراي العام في حين ان الذاكرة التاريخية لشعب اليمن والعالم لن تنسى ابدا جرائمهم وسيبقون بصفة سيئين الصيت في التاريخ.   

وأضاف زادة: ان الادارة الاميركية الجديدة وفي الوقت الذي تدعي فيه بذل الجهود لإنهاء حرب اليمن لم نشهد منها لغاية الان اي خطوة عملية لوقف عدوان التحالف السعودي ومازالت تواصل ذات الطريق الخاطئ لمواقف الادارة السابقة في توجيه الاتهامات التي لا اساس لها وتجاهل حقائق اليمن وان مزاعمهم لإرساء السلام في اليمن لم تتجاوز حد الكلام واكتفوا بعدة مناورات سياسية في هذا السياق.

ولفت المسول الإيراني الى ان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضحة منذ بدء حرب اليمن وقد أكدنا على الدوام بانه لا يوجد اي طريق عسكري لحل ازمة اليمن وفي هذا السياق مازال مقترح بلادنا الذي طرح منذ بداية الحرب والذي تضمن 4 بنود مطروحا بصفته طريق الحل الاساسي.

وفي ختام مؤتمره قال زادة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تستخدم جميع طاقاتها للتقدم بجهود منظمة الامم المتحدة لإرساء السلام في اليمن وتدعم اي جهد يؤدي الى انهاء العدوان على الشعب اليمني.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

خطيب زادة وزير الخارجية الاميركي اتهامات فارغة اليمن

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر