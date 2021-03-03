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  الأربعاء 19 رجب 1442

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أخبار

صحيفة بريطانية: بايدن لن يحاسب بن سلمان

الأربعاء 19 رجب 1442
 
 
 
 
 
صحيفة بريطانية: بايدن لن يحاسب بن سلمان

صحيفة بريطانية: بايدن لن يحاسب بن سلمان

الوقت-تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في مقالا لها نشر اليوم الأربعاء، موضوع محاسبة ولي العهد السعو

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الوقت-تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في مقالا لها نشر اليوم الأربعاء، موضوع محاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أن أكدت إدارة جو بايدن، الجمعة، أن بن سلمان صادق على اغتيال كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي في عام 2018.

وبحسب المقال، فقد أوفى بايدن بوعده أثناء حملته الانتخابية بإصدار تقرير موجز عن النتائج التي توصل إليها مجتمع المخابرات الأمريكي بشأن جريمة القتل، وأنهى بذلك عامين من مماطلة دونالد ترامب.

الا أن كاتب المقال، محمد البازي، قال ان بايدن فشل في الوفاء بوعد أهم: محاسبة قتلة خاشقجي. وقرر عدم فرض عقوبات على ولي العهد خشية تعطيل العلاقات الأمريكية السعودية.

ولفت الكاتب الى أنه ومن خلال التسامح مع الأمير، فقد جانب بايدن العدالة الحقيقية للصحفي المقتول والمعارضين الآخرين الذين عانوا على يد الأمير محمد. وفي المقابل، فإن من غير المرجح ثني الأمير المتهور عن المزيد من القمع والجرائم، بحسب الصحيفة.

وأضاف أنه بدلا من استهداف الأمير، فقد فرضت إدارة بايدن حظرا على السفر وعقوبات مالية ضد بعض أتباعه الذين شاركوا في اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وكانت أمريكا قد فرضت عقوبات على قوة التدخل السريع، وهي وحدة النخبة التي تحمي الأمير محمد وتأخذ الأوامر منه فقط.

وبحسب تقرير المخابرات الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة، فإن سبعة من أفراد القوة كانوا ضمن الفريق المؤلف من 15 رجلا الذي قتل خاشقجي.

يذكر أن التقرير القى باللوم مباشرة على ولي العهد، مشيرا إلى أنه منذ عام 2017، "كانت لديه سيطرة مطلقة على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، ما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد".

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السعودية أمريكا خاشقجي بن سلمان بايدن

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