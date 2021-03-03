لماذا يخاف السعوديون من اقتراب المقاتلين اليمنيين من مدينة نجران الاستراتيجية؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 19 رجب 1442

إخترنا لكم

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟ الوقت_ في تصريح عكس الرغبة السعوديّة في قطع اليد التركيّة من المنطقة الإفريقيّة وبالأخص من جزيرة "سواكن" التاريخيّة في السودان،

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟ الوقت_ عقب التسرب النفطيّ الكبير الذي حدث بين 6 و10 فبراير/ شباط الماضي، ووصف بأنّه أسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ فلسطين المحتلة،

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

أخبار

خبير امني يحذر من انشاء قواعد اميركية قرب الحدود السورية العراقية.. السبب؟

خبير امني يحذر من انشاء قواعد اميركية قرب الحدود السورية العراقية.. السبب؟

الوقت- حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من انشاء المعسكرات الاميركية الجديدة على مقربة من الحدود العراقية السورية.

عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة داعش تنطلق في مناطق جنوب غرب كركوك الوقت- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.

أوليانوف: قرار الترويكا الأوروبية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي الوقت- أكد مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف أن قرار الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) تقديم قرار انتقادي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي .

شرطة الكابيتول تعلن تعزيز الأمن حول مبنى الكونغرس بسبب معلومات استخبارية "مقلقة" الوقت- أعلنت شرطة الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن أنها ستزيد من الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول، هذا الأسبوع، بسبب معلومات استخبارية مقلقة.

اتحاد علماء المسلمين في العراق: امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية الوقت- اكد اتحاد علماء المسلمين في العراق، الثلاثاء، بان امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية.

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار الوقت- أفاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ من طراز (R H 4) على قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بالعراق.

روحاني: الحكومة الامريكية اعترفت بخطأ سياسات الادارة السابقة لكننا ننتظر خطوة جادة الوقت- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمته باجتماع المجلس الوزاري اليوم الاربعاء ان الحقوق العامة هي العمل على رفع الحظر والضغوط على الشعب الايراني .

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكوريا الجنوبية على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "حسن منتظر تربتي"، في مقابل

برنامج الغذاء العالمي: اليمن أمام كارثة غذائية في حال استمرار الحصار الوقت-نبّه المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري من استمرار منع التحالف السعودي في م

الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي الوقت-شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، ع

مؤسسات حقوقية: يجب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الوقت-دعت مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى، خلال وقفة أمام معتقل "

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحا

حكومة صنعاء: لن تتفاوض إلا مع "دول العدوان"

الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة الوقت-نشر الكونغرس الأميركي، عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل "خاشقجي" الوقت- لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" يدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وفق ما أكدت الأمم المتحدة.

خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون 10 صواريخ جهنم في العراق الوقت- عالج خبراء مكافحة المتفجرات في العراق مجموعة صواريخ من مخلفات داعش الارهابي.

انطلاق أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا الوقت- انطلقت أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في طهران.

صنعاء تُحذّر الرياض: منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب "خطّ أحمر" الوقت- بالتوازي مع اشتداد المواجهات العسكرية في جبهات غرب مدينة مأرب وشمالها، واقتراب الجيش و"اللجان الشعبية" من حقول النفط في منطقة صافر، اطلقت حكومة صنعاء تُحذيرا للسعودية بأن منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب "خطّ أحمر".

بعد نشر تقرير حول قتل "خاشقجي".. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تضغط على بايدن للكشف عن دور السعودية الوقت- استغلت عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول نشر تقرير الاستخبارات الاميركية حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لتناشد الرئيس جو بايدن الإفراج عن وثائق لا تزال سرية حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر، التي منعت إدارة ترامب الإفراج عنها للجمهور.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مؤسسات حقوقية: يجب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

برنامج الغذاء العالمي: اليمن أمام كارثة غذائية في حال استمرار الحصار

عمليات أنصار الله في العمق السعودي والرسائل الاستراتيجية للرياض وواشنطن

شرطة الكابيتول تعلن تعزيز الأمن حول مبنى الكونغرس بسبب معلومات استخبارية "مقلقة"

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي

حكومة صنعاء: لن تتفاوض إلا مع "دول العدوان"

الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار

روحاني: الحكومة الامريكية اعترفت بخطأ سياسات الادارة السابقة لكننا ننتظر خطوة جادة

تطبيع تربوي للمغرب مع الكيان الصهيوني.. حرب حقيقية على الأجيال القادمة

أكثر الأعوام دمويةً في أفغانستان في ذكرى الاتفاق مع الولايات المتحدة

عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة داعش تنطلق في مناطق جنوب غرب كركوك

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: دعوتنا إلى الالتزام بالاتفاق النووي أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين

الرئيس الإيراني: استمرار الاتفاق النووي يتوقف على إلغاء أمريكا لـ "الإرهاب الاقتصادي"

"هآرتس": وفد امني اسرائيلي في دبي والسبب؟

الحوثي: ثابتون حتى الانتصار

هكذا شيع اللبنانيون المناضل العربي أنيس النقاش

دهقان: القوة الدفاعية الإيرانية لا تتکئ على السلاح النووي

أسوشيتد برس: هذا ما تقوم "إسرائيل" ببنائه سراً في مفاعل ديمونه

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في سوريا مقلقة

تظاهرات شعبية حاشدة في اليمن تطالب بوقف العدوان والحصار الأميركي

نيكولاس مادورو: لن نعقد أي حوار مع أوروبا قبل التراجع عن العقوبات

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22"

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

المبعوث الخاص لليمن في إيران والسبب في الخبر!

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

لماذا قد يصبح الاتفاق الكردي مع دمشق أكثر احتمالا من أي وقت مضى؟

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

لماذا يخاف السعوديون من اقتراب المقاتلين اليمنيين من مدينة نجران الاستراتيجية؟

الأربعاء 19 رجب 1442
 
 
 
 
 
لماذا يخاف السعوديون من اقتراب المقاتلين اليمنيين من مدينة نجران الاستراتيجية؟

مواضيع ذات صلة

عمليات عسكرية كبيرة للمقاتلين اليمنيين في مأرب.. تحالف العدوان السعودي يكافح للهروب من الهزيمة + صور

التحالف السعودي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مأرب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تباطأت خلال الفترة الماضية وتيرة العمليات العسكرية التي ينفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" في المحاور الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب (أهم قاعدة للرياض في وسط اليمن) إلى حد كبير، لكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" شنوا قبل عدة أيام جولة جديدة من الهجمات العسكرية الناجحة في  في محافظة صعدة الشمالية الشرقية ضد عناصر تحالف العدوان السعودي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن محافظة مأرب أصبحت خلال الفترة الماضية بؤرة الحرب في اليمن، وبفضل الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" على قوات تحالف العدوان السعودي مرتزقة حكومة "منصور هادي" المستقيلة، أصبحت مسألة تحرير هذه المحافظة الاستراتيجية في وقتنا الحالي على بعد خطوات قليلة ولقد أصبحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية على مقربة من تحرير كل مناطق ومديريات محافظة مأرب من أيدي تحالف العدوان السعودي، ولا تزال العمليات العسكرية الناجحة والحاسمة التي يقوم بها أبطال الجيش واللجان الشعبية "أنصار الله" في مدنية مأرب مستمرة حتى هذه اللحظة، ولقد بدأت هذه العمليات قبل عدة أسابيع في هذه المدينة الاستراتيجية ضد عناصر تحالف العدوان السعودي ومرتزقته، وخلال تلك الاشتباكات العنيفة والمذهلة تم تطهير وتحرير جزء كبير من مناطق ومديريات محافظة مأرب التي كانت قابعة تحت احتلال قوات تحالف العدوان الغازية.

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها، فإن عمليات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" في محافظة صعدة (أهم قاعدة لحركة أنصار الله) على الحدود الشمالية الغربية لمحافظة الجوف وبالقرب من الحدود المشتركة للسعودية (محافظة نجران) بدأت من منطقة مهمة ومحور حساس وهو "وادي هبرة". وفي هذا السياق، أشار مصدر ميداني يتابع التطورات في محافظة صعدة عن كثب إلى تفاصيل هذه العملية وقال: "نجحت قوات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في احتلال سلسلة جبال المطبق بالكامل بعد اشتباكات عنيفة وخاطفة للأنفاس".

وقال المصدر الميداني إن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" يحاولون تثبيت مواقعهم في المناطق المحررة حديثاً، مضيفاً: إن "سلسلة جبال المطبق تسيطر سيطرة كاملة على قاعدة طيبة الاسم العسكرية والاستراتيجية وقد ضاعفت هذه المسألة من أهمية هذه المرتفعات". وأفاد المصدر الميداني، عن مقتل وجرح عدد من عناصر تحالف العدوان السعودي خلال تلك الاشتباكات، وقال: إن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت عددا من آليات تحالف العدوان العسكرية من هذه المرتفعات التي تسيطر بشكل كامل على الضواحي". ووفق هذا المصدر الميداني، فقد خرج المرتزقة السعوديون من الآليات العسكرية وفروا إلى المناطق المحيطة بعد استهدافهم من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية وتم تدمير عدد من آليات تحالف العدوان خلال ذلك الهجوم". وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فإن الوجهة التالية للقوات اليمنية بعد تثبيت مواقعها في سلسلة جبال "المطابق" هي جبل وقاعدة "طيبة الاسم" العسكرية المرتبطة بمنطقة اليتمة الاستراتيجية من خلال طريق "البقع – الحزم" الاستراتيجي.

ووفقاً لعدد من التقارير الاخبارية، ترتبط هذه المنطقة (طيبة الاسم) من المحور الشمالي بالحدود المشتركة مع السعودية (معبر الخضرة الحدودي في محافظة نجران). وفي وقتنا الحالي يتمركز أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" على بعد حوالي 35 كيلومترًا من الحدود السعودية. إن تطهير المناطق الشمالية الشرقية من محافظة صعدة، بما في ذلك مناطق "البقع، وطيبة الأسم، وجبل أنمار، وجبل السلعة، إلخ" مهم للغاية وسيوجه ضربة قاسية لتحالف العدوان السعودي، لأنه بتحرير هذه المناطق، سينتقل أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" إلى المناطق الحدودية مع نجران وسيصلون إلى السعودية. وعند وصول أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" إلى الحدود السعودية، سوف تتمكن قوات المقاومة اليمنية من اجتياح مدينة نجران من المحور الجنوبي، ومن جهة أخرى سوف يتمكنون من محاصرة المناطق الشمالية الغربية من محافظة الجوف ومنها مناطق "اليتمة، وقاعدة غريميل ، إلخ.".

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر ميدانية، فإن بدء أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" بتنفيذ عملية عسكرية على هذا المحور (شمال شرق محافظة صعدة) أثار قلق السعوديين لأنهم يعلمون أن مدينة نجران ستكون في خطر جسيم إذا استمر التقدم. ووفقاً لتلك المعلومات، فإن وصول أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" إلى حدود محافظة نجران يعني بداية العملية النهائية للسيطرة على مدينة نجران الاستراتيجية جنوبي السعودية، الأمر الذي قد يغير المعادلات في ساحة معركة 180 درجة ويضع الرياض في وضع حرج.

إن كل هذه الانتصارات التي تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحقيقها في عدد من مناطق ومديريات اليمن الشرقية والشمالية تدل على أن اليمنيين وصلوا إلى مستوى من القوة لدرجة أنهم ليسوا على استعداد لتقديم أي تنازلات للعدو لإنهاء الحرب، مؤكدين على الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد. وفي الوقت الحاضر، تم تهيئة الظروف اللازمة، محليًا ودوليًا، للسيطرة الكاملة لقوات "أنصار الله" على مأرب وتحرير جميع المناطق الحدودية في شمال اليمن، الأمر الذي سيغير بالتأكيد معادلات الحرب لمصلحة حكومة صنعاء، ولهذا يسعى اليمنيون إلى تحرير هذه المناطق بالكامل بقوة السلاح قبل الشروع بالحلول السياسة. إن تحرير محافظة مأرب والمناطق الشمالية الواقعة في محافظة صعدة الحدودية من قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته والتنظيمات الإرهابية الموالية له، سيؤدي حتماً إلى زيادة قوة حكومة صنعاء في ساحة التطورات اليمنية، وسيؤدي بالمثل إلى تقليل قوة ونفوذ تحالف العدوان وحكومة الارتزاق المستقيلة القابعة في فنادق الرياض.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

انتصارات أنصار الله تحالف العدوان صعدة مأرب نجران هزائم

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر