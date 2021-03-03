عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة داعش تنطلق في مناطق جنوب غرب كركوك

الوقت- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان "على بركة الله تعالى وبتوفيق منه سبحانه، انطلق صباح اليوم الأربعاء أبناؤكم واخوانكم في الحشد الشعبي بعملية {ثأر الشهداء} لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك".

وتابع البيان: "تشارك في العملية، قيادة قاطع كركوك و شرق دجلة، الألوية ( 22 ، 9 ، 88 ، 16 ، 52 ، 15 ، فوج العمليات الخاص، فوج المهمات الخاص ( الكرار )، معاونيات ومديريات الهيئة، بالإضافة إلى قوات من الجيش والشرطة الإتحادية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية

العراقية".

وأضاف أن "العملية الواسعة تهدف الى تفتيش وتأمين وادي الشاي ووادي الزيتون والقرى الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية، حيث تتصف تلك المناطق بالوعورة لاحتوائها على وديان متداخلة تؤمن بيئة مناسبة لتسلل الإرهابيين بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين".