سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار

الوقت- أفاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ من طراز (R H 4) على قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بالعراق.

وأكدت وكالة الانباء العراقية ان "عشرة صواريخ استهدفت، اليوم، قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار".

كما تحدثت مصادر عراقية عن : نشوب حريق في منامات الجنود الاميركيين بقاعدة عين الاسد وتحليق مكثف للطيران المسير الاميركي والاسباني في سماء قضاء هيت

ويتمركز في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية أكثر من 2000 جندي أميركي.

وقالت المصادر ان مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الاسد بالانبار كان من منطقة البيادر في قضاء هيت.

وأشارت الى تحليق مكثف للطيران المسير الاميركي والطيران المروحي اسباني فوق قضاء هيت على خلفية الهجوم العنيف على عين الاسد.

ووفقاً لمسؤول عسكري عراقي، فإنّ عدداً من الصواريخ سقطت في الجزء الشمالي من القاعدة، حيث توجد القوات الأميركية، وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من داخل القاعدة عقب الهجوم.

وأكد المسؤول "العثور على شاحنة أُطلِقَت من خلالها الصواريخ، وقد احترقت بفعل احتراق قاعدة الإطلاق نتيجة العملية"، لافتاً إلى إغلاق قوات الجيش العراقي المنطقة بشكل كامل.