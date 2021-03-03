الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكوريا الجنوبية على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

واشار ظريف في تصريح له الى الارصدة المالية الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية وقال: كانت لي في الاسبوع الماضي محادثات (هاتفية) مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بطلب منه، والذي اعلن بانه يبذل اقصى مساعيه للوصول الى نتيجة في هذه القضية، ونحن من جانبنا نتابع القضية

ايضا.

واضاف: ان الآليات تم الاتفاق حولها، ولكن يبدو ان الكوريين لم يحصلوا لغاية الان على التراخيص اللازمة لذا فانهم يعلنون بانهم يتابعون القضية.

وقال وزير الخارجية الايراني: انه من منظار ايران لا ضرورة لاخذ الترخيص من الاميركيين ولكن مع ذلك فان الجانب الكوري يسعى لاخذ التراخيص من اميركا للافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة لدیه.