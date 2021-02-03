صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "حسن منتظر تربتي"، في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الثلاثاء، بان صادرات الغاز شهدت منذ اغسطس /آب 2013 نموًا بنسبة 100 بالمئة.

وتابع المسؤول الايراني أن صادرات الغاز ازدادت من 9 مليارات متر مكعب في عام 2013 إلى 18 مليار متر مكعب في العام الجاري.

ولفت تربتي الى أن عقود تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا والعراق جارية باعتبارها العقود الرئيسية، وقال ان الصادرات تستمر إلى جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وأوضح إن صادرات الغاز بلغت في السنة المالية الجارية (بدأت 20 مارس/آذار 2020) 75 مليون متر مكعب ، لافتا ان في عام2013 تم تصدير حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز الايراني وازدادت إلى 18 مليار متر مكعب في العام الحالي مما يشير إلى نمو بنسبة 100٪ في هذا المجال.

وحول المسارات المحتملة لتصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا قال: هناك مسارات مختلفة. بالإضافة إلى المسار التركي، يوجد خط أنابيب من العراق وسوريا وحتى الصادرات من أذربيجان، لكن الفكرة الأقوى هي تصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا من تركيا، وهذا المسار أولوية لأن شبكة الغاز التركية متصلة إلى أوروبا ويجعل الموضوع أسهل.