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  الأربعاء 19 رجب 1442

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للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين الوقت- إن الموجودين بمدينة مأرب لفيف من حزب الإصلاح والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش مُجمّعون من داخل الوطن وخارجه، شرّدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم.

أخبار

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "حسن منتظر تربتي"، في مقابل

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الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي الوقت-شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، ع

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انطلاق أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا الوقت- انطلقت أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في طهران.

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أخبار

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

الأربعاء 19 رجب 1442
 
 
 
 
 
صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "حسن منتظر تربتي"، في مقابل

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الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "حسن منتظر تربتي"، في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الثلاثاء، بان صادرات الغاز شهدت منذ اغسطس /آب 2013 نموًا بنسبة 100 بالمئة.

وتابع المسؤول الايراني أن صادرات الغاز ازدادت من 9 مليارات متر مكعب في عام 2013 إلى 18 مليار متر مكعب في العام الجاري.

ولفت تربتي الى أن عقود تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا والعراق جارية باعتبارها العقود الرئيسية، وقال ان الصادرات تستمر إلى جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وأوضح إن صادرات الغاز بلغت في السنة المالية الجارية (بدأت 20 مارس/آذار 2020)  75 مليون متر مكعب ، لافتا ان في عام2013 تم تصدير حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز الايراني وازدادت إلى 18 مليار متر مكعب في العام الحالي مما يشير إلى نمو بنسبة 100٪ في هذا المجال.

وحول المسارات المحتملة لتصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا قال: هناك مسارات مختلفة. بالإضافة إلى المسار التركي، يوجد خط أنابيب من العراق وسوريا وحتى الصادرات من أذربيجان، لكن الفكرة الأقوى هي تصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا من تركيا، وهذا المسار أولوية لأن شبكة الغاز التركية متصلة إلى أوروبا ويجعل الموضوع أسهل.

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