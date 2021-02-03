برنامج الغذاء العالمي: اليمن أمام كارثة غذائية في حال استمرار الحصار

الوقت-نبّه المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري من استمرار منع التحالف السعودي في منع وصول الوقود الى ميناء الحديدة اليمني، كما حذر من أن النقص الحاد في الوقود يجعل حالة الأمن الغذائي الكارثية بالفعل أسوأ بكثير.

وفي مؤتمر صحافي له في جنيف كشف المسؤول الأممي انه "لم يُسمح لسفن الوقود بالرسو في ميناء الحديدة اليمني منذ 3 كانون الثاني/يناير الماضي، وهناك 13 سفينة وقود تحمل أكثر من 350.000 طن متري من الوقود التجاري محتجزة حالياً قبالة الساحل اليمني".

وتابع فيري: "يهدد هذا النقص الحاد في الوقود توافر المياه النظيفة وإمدادات الكهرباء، وباتت المنشآت الصحية التي تعتمد على الوقود للمولدات الكهربائية بدون كهرباء، وينعكس ارتفاع أسعار الوقود ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، كما تسبب نقص الوقود في صعوبة وصول السكان إلى الأسواق والوصول إلى المرافق الصحية."

واضاف قائلاً: "في الوقت نفسه يصطف الناس لمدة تصل إلى 3 أيام لإعادة تزويد سياراتهم بالوقود أو يضطرون إلى اللجوء إلى السوق الموازية حيث ترتفع الأسعار بنسبة 180٪".

يذكر ان التحالف السعودي الاماراتي، يشن عدوانه على اليمن منذ ست سنوات، ويعاني اليمن جراء هذا العدوان من أزمة غذائية إنسانية غير مسبوقة في العالم.