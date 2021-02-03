الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي

الوقت-شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، على أن لا حلول أمام أميركا سوى العودة إلى الاتفاق النووي وأن إيران مؤمنة بالدبلوماسية طريقاً لحل الأزمات.

وبحسب الاعلام الإيراني، قال ربيعي إن بلاده تنتظر الإجراءات الفعلية للإدارة الأميركية، لافتاً إلى أن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرّية هو "مبادرة حسن نية من طرف إيران وتأمل أن تقابل بنيات حسنة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد أعلن يوم أمس الاثنين، أنه "نعتقد بأن الدبلوماسية هي الأكثر نجاحاً لضمان منع إيران من حيازة سلاح نووي".

ولفت المسؤول الأمريكي الى أننا: "نشعر بالإحباط" تجاه الرد الإيراني برفض العودة إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات عنها، "لكننا لانزال نتشاور مع الدول ضمن مجموعة 5+1 ونحن مستعدون للتباحث مع طهران بشأن العودة للاتفاق".

يذكر أن قائد الثورة الإسلامية العلامة السيد علي الخامنئي، كان قد أكد في كلمته أمام مجلس خبراء القيادة، يوم الاثنين الماضي، على أن الحكومة الإيرانية "لم تتخلَّ عن الاتفاق النووي مقابل نقض الغربيين له"، موضحاً أنه في حال تأدية الأطراف الغربية لتعهداتها فإن "إيران أيضاً ستُعيد النظر".