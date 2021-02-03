مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

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  الثلاثاء 18 رجب 1442

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الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟ الوقت_ عقب التسرب النفطيّ الكبير الذي حدث بين 6 و10 فبراير/ شباط الماضي، ووصف بأنّه أسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ فلسطين المحتلة،

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين الوقت- إن الموجودين بمدينة مأرب لفيف من حزب الإصلاح والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش مُجمّعون من داخل الوطن وخارجه، شرّدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم.

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الوقت-دعت مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى، خلال وقفة أمام معتقل "

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الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة الوقت-نشر الكونغرس الأميركي، عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل "خاشقجي" الوقت- لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" يدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وفق ما أكدت الأمم المتحدة.

خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون 10 صواريخ جهنم في العراق الوقت- عالج خبراء مكافحة المتفجرات في العراق مجموعة صواريخ من مخلفات داعش الارهابي.

انطلاق أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا الوقت- انطلقت أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في طهران.

صنعاء تُحذّر الرياض: منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب "خطّ أحمر" الوقت- بالتوازي مع اشتداد المواجهات العسكرية في جبهات غرب مدينة مأرب وشمالها، واقتراب الجيش و"اللجان الشعبية" من حقول النفط في منطقة صافر، اطلقت حكومة صنعاء تُحذيرا للسعودية بأن منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب "خطّ أحمر".

بعد نشر تقرير حول قتل "خاشقجي".. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تضغط على بايدن للكشف عن دور السعودية الوقت- استغلت عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول نشر تقرير الاستخبارات الاميركية حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لتناشد الرئيس جو بايدن الإفراج عن وثائق لا تزال سرية حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر، التي منعت إدارة ترامب الإفراج عنها للجمهور.

النجباء: السبيل الوحيد لوقف الهجمات الصاروخية للمقاومة العراقية هو خروج المحتلين الأمريكيين من العراق الوقت- صرح المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري في مقابلة تلفزيونية أن السبيل الوحيد لوقف الهجمات الصاروخية للمقاومة العراقية هو خروج المحتلين الأمريكيين من البلاد.

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أخبار

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

الثلاثاء 18 رجب 1442
 
 
 
 
 
مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحا

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العراق.. الحشد الشعبي: القصف الأميركي استهدف مقاتلينا

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الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأميركي، في الحلّة جنوب بغداد، بعبوة ناسفة.

وبحسب الاعلام العراقي ان انفجار العبوة الناسفة لم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب بعض المصادر العراقية، في الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة الهجمات التي تستهدف الأرتال التابعة للتحالف الدولي في بغداد والمحافظات الأخرى. 

هذا وتطالب قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة الولايات المتحدة بالإسراع في سحب جنودها من البلاد، والكف عن استهداف قوات الحشد الشعبي، والتي كان آخرها قصف موقع بمحاذاة الحدود العراقية-السورية.

من جهة ثانية، بدأت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي باليوم الثالث من عمليات ملاحقة فلول "داعش" وتأمين مناطق شمال شرق ديالى.

وذكر إعلام "الحشد"، في بيان، أن العملية انطلقت من محورين: الأول محور ديالى الشرقي، والثاني من نهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء إلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد الماضي، استشهاد ضابط في القوات المسلحة العراقية و6 من منتسبي قوات الحشد العشائري، أثناء تنفيذهم عملية تفكيك سيارة مفخخة بمحافظة الأنبار. كما أفادت باعتقال عدد من الإرهابيين.

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العراق بغداد التحالف الدولي ديالى تنظيم داعش

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