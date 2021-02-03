مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأميركي، في الحلّة جنوب بغداد، بعبوة ناسفة.

وبحسب الاعلام العراقي ان انفجار العبوة الناسفة لم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب بعض المصادر العراقية، في الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة الهجمات التي تستهدف الأرتال التابعة للتحالف الدولي في بغداد والمحافظات الأخرى.

هذا وتطالب قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة الولايات المتحدة بالإسراع في سحب جنودها من البلاد، والكف عن استهداف قوات الحشد الشعبي، والتي كان آخرها قصف موقع بمحاذاة الحدود العراقية-السورية.

من جهة ثانية، بدأت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي باليوم الثالث من عمليات ملاحقة فلول "داعش" وتأمين مناطق شمال شرق ديالى.

وذكر إعلام "الحشد"، في بيان، أن العملية انطلقت من محورين: الأول محور ديالى الشرقي، والثاني من نهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء إلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد الماضي، استشهاد ضابط في القوات المسلحة العراقية و6 من منتسبي قوات الحشد العشائري، أثناء تنفيذهم عملية تفكيك سيارة مفخخة بمحافظة الأنبار. كما أفادت باعتقال عدد من الإرهابيين.